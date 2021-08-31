Polícia faz operação para prender traficantes e assassinos em Andorinhas

Policiais Civis e agentes da Sejus realizam operação contra traficantes e homicidas no bairro Andorinhas, em Vitória Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Uma operação policial é realizada no bairro Andorinhas , em Vitória , na manhã desta terça-feira (31). O alvo é uma organização criminosa que atua na região. A ação é do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil , e conta com o apoio da Diretoria de Operações Táticas (Dot) da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

Os agentes estão no bairro para cumprir sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão. Um drone é utilizado para fazer o monitoramento da área. Os alvos estão envolvidos em homicídio e tráfico de drogas. O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, participa da operação.

Segundo ele, um homem que seria de fora do bairro e estaria no local para fortalecer o tráfico de drogas foi preso. Além disso, mandou um recado para a comunidade de Nova Palestina, que registrou tiroteios nos últimos dias, dizendo que também serão realizadas operações na região.

"Já temos um indivíduo de 22 anos preso, ligado diretamente ao tráfico de entorpecentes e com uma forte suspeição do cometimento de homicídios em Andorinhas. Nos chama a atenção que ele vem de fora para fortalecer a estrutura do tráfico. Mas está preso. Estaremos entrando com esse tipo de operação também em Nova Palestina", disse.

Os policiais continuam em diligências, mas já foram realizadas prisões e apreensão de drogas, munições, celulares, radiocomunicadores, entre outros materiais.

SECRETÁRIO FALA SOBRE SITUAÇÃO NA REGIÃO

Em entrevista à TV Gazeta, o secretário Alexandre Ramalho falou sobre o trabalho realizado pelas forças de segurança diante dos recorrentes tiroteios na região. Ele conta que equipes estão no local com patrulhamento e em operações para levar segurança aos moradores.

"A polícia tem feito operações rotineiras de presença de agentes, tem feito operações como a desta manhã. Estamos trabalhando muito para tentar reverter essa situação e trazer segurança para a comunidade. Continuaremos atuando para cima de traficantes e homicidas", destacou.

Perguntado sobre a atuação da polícia nesses locais mais vulneráveis, Ramalho falou sobre a situação identificada por policiais, de jovens e crianças envolvidas com o tráfico de drogas e em situação de pobreza.

"A polícia faz o monitoramento pelas inteligências, mas o que a gente percebe é uma pulverização desses jovens de 12 a 25 anos ligados diretamente ao tráfico. O que temos visto são verdadeiras crianças portando pistolas, com bermudas e chinelos de dedo. Quando a gente entra nessas residências, o que vemos é pobreza, é uma situação difícil. Mesmo no tráfico, os indivíduos continuam em uma situação de pobreza e miséria", completou.

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Cápsulas de munição encontradas durante operação no bairro Andorinhas Crédito: Divulgação / Polícia Civil