Moradores da região de Andorinhas realizam manifestação em Vitória

Manifestação deixa trânsito lento na Ponte da Passagem, em Vitória Crédito: Amarildo Lima

Segundo apurou a TV Gazeta, os moradores pediram por mais segurança na comunidade, que tem sido palco de episódios de violência. Nesta quarta-feira (15), os manifestantes seguraram cartazes e colocaram pneus na Ponte da Passagem bloqueando parcialmente o trânsito sentido Reta da Penha.

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A reportagem acionou a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vitória, mas ainda não obteve retorno. Às 19h, o congestionamento já chegava na altura da pracinha de Goiabeiras. Ainda de acordo com a reportagem da TV Gazeta, o protesto acabou por volta deste mesmo horário.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), por meio da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), os agentes de Proteção Comunitária e de Trânsito acompanharam a manifestação.

Moradores fazem manifestação em Andorinhas

SUSPEITA DE BOMBA NO BAIRRO

Nesta quarta-feira, Andorinhas foi ponto de movimentação policial após um artefato motivar o isolamento de uma rua do bairro. A granada de fabricação caseira foi detonada pelo esquadrão antibombas da Polícia Militar por volta das 15h20. O local onde estava o explosivo fica ao lado da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Izaura Marques da Silva que, segundo a Secretaria de Educação de Vitória (Seme), atendeu os alunos por meio do serviço emergencial remoto nesta quarta.

De acordo com o soldado Pedro Frasson, o artefato poderia ter machucado várias pessoas, por ser de fabricação caseira e se utilizar de objetos cortantes, como pregos e pedaços de metal.

"Era uma granada improvisada que normalmente o pessoal do tráfico usa. Pode ser chamado de um tipo de bomba de fabricação caseira fabricada por bandidos. Começaram a usar mais no ano passado, quando houve um aumento muito substancial do uso dessas granadas e artefatos improvisados para atacar gangues rivais", afirmou.

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