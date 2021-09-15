Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tensão em Andorinhas

"Poderia ter machucado várias pessoas", diz PM sobre granada em Vitória

Segundo o soldado Pedro Frasson, artefato deixado em rua era de fabricação caseira e continha objetos cortantes, como pregos e pedaços de metal
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

15 set 2021 às 17:00

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 17:00

Soldado Pedro Frasson:
Soldado Pedro Frasson: "Poderia trazer danos severos a vida de quem passasse por perto em um raio de 10 ou 15 metros" Crédito: Fernando Madeira
O esquadrão antibombas da Polícia Militar foi acionado nesta quarta-feira (15) após uma granada ter sido deixada em uma rua ao lado da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Izaura Marques da Silva, no bairro Andorinhas, em Vitória. Segundo o soldado Pedro Frasson, o artefato poderia ter machucado várias pessoas por ser de fabricação caseira e conter objetos cortantes, como pregos e pedaços de metal.
"Poderia ter machucado várias pessoas. Era uma granada improvisada, que normalmente o pessoal do tráfico usa. Pode ser chamado de um tipo de bomba caseira, fabricada por bandidos. Começaram a usar mais no ano passado, quando houve um aumento muito substancial do uso dessas granadas e artefatos improvisados para atacar gangues rivais", afirmou o militar.

ENTENDA A SITUAÇÃO

Na manhã desta quarta-feira, moradores da região afirmaram à reportagem da TV Gazeta que ouviram tiros no bairro. Eles não souberam afirmar se ocorreu um confronto ou se criminosos que passaram atirando, mas os carros estacionados na rua mostraram marcas de tiros.
A polícia não sabe como nem por quem o artefato foi deixado no local e se há relação com os disparos de arma de fogo ouvidos pelos moradores. Com o isolamento da área devido à presença da granada, a Secretaria de Educação de Vitória (Seme) informou que a EMEF Izaura Marques está atendendo os alunos por meio do serviço emergencial remoto nesta quarta-feira.
Por volta das 14h30, o esquadrão antibombas da Polícia Militar chegou ao local e isolou a área. Bares e outros estabelecimentos comerciais ao redor foram fechados.
Por volta das 15h, o técnico explosivista equipado se aproximou do artefato e fez algumas fotos. Após registrar as imagens, o policial fez o uso de um objeto parecido com uma garra, pegou o explosivo e colocou dentro de um tambor. Abaixo, a sequência de imagens da explosão do material.

Sequência mostra momento da explosão de artefato em Andorinhas

Veja Também

Moradores protestam após morte de jovem durante confronto com a PM em Vitória

"Continuaremos trabalhando forte", diz Ramalho após confrontos em Vitória

Criminosos se passam por entregadores e atiram contra moradores em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarda municipal Vitória (ES) Polícia Militar Bairro Andorinhas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem de destaque
O percussionista brasileiro quase desconhecido no Brasil que era admirado por Michael Jackson e vai ganhar estrela na Calçada da Fama
Cachoeiro tem hotéis lotados e entra nos ajustes finais para a apresentação de Roberto Carlos
Agenda HZ: Roberto Carlos, festival de cerveja e Prainha Vive agitam o fim de semana no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados