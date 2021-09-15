"Poderia ter machucado várias pessoas", diz PM sobre granada em Vitória

Soldado Pedro Frasson: "Poderia trazer danos severos a vida de quem passasse por perto em um raio de 10 ou 15 metros" Crédito: Fernando Madeira

"Poderia ter machucado várias pessoas. Era uma granada improvisada, que normalmente o pessoal do tráfico usa. Pode ser chamado de um tipo de bomba caseira, fabricada por bandidos. Começaram a usar mais no ano passado, quando houve um aumento muito substancial do uso dessas granadas e artefatos improvisados para atacar gangues rivais", afirmou o militar.

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ENTENDA A SITUAÇÃO

Na manhã desta quarta-feira, moradores da região afirmaram à reportagem da TV Gazeta que ouviram tiros no bairro. Eles não souberam afirmar se ocorreu um confronto ou se criminosos que passaram atirando, mas os carros estacionados na rua mostraram marcas de tiros.

A polícia não sabe como nem por quem o artefato foi deixado no local e se há relação com os disparos de arma de fogo ouvidos pelos moradores. Com o isolamento da área devido à presença da granada, a Secretaria de Educação de Vitória (Seme) informou que a EMEF Izaura Marques está atendendo os alunos por meio do serviço emergencial remoto nesta quarta-feira.

Por volta das 14h30, o esquadrão antibombas da Polícia Militar chegou ao local e isolou a área. Bares e outros estabelecimentos comerciais ao redor foram fechados.

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Por volta das 15h, o técnico explosivista equipado se aproximou do artefato e fez algumas fotos. Após registrar as imagens, o policial fez o uso de um objeto parecido com uma garra, pegou o explosivo e colocou dentro de um tambor. Abaixo, a sequência de imagens da explosão do material.