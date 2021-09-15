"Continuaremos trabalhando forte", diz Ramalho após confrontos em Vitória

Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do ES, Alexandre Ramalho Crédito: Vitor Jubini

Depois de uma sequência de episódios de tiroteio e insegurança para moradores de comunidades de Vitória , o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, afirmou que as polícias têm trabalhado apreendendo drogas, armas, mas criticou a legislação que permite a saída de menores que atuam fortemente no tráfico de drogas.

“A Polícia Militar e a Polícia Civil têm trabalhado muito. Muitas apreensões e apreensões de menores que lamentavelmente não ficam presos. Anteontem (domingo, 13), em Andorinhas, abordamos mais de dez menores, todos circulando e visivelmente ligados ao tráfico de entorpecentes. Quando vamos puxar a ficha, está lá 'vulgo fulano', mas não fica preso”, destacou.

E completou: “Temos uma legislação que não alcança os interesses das comunidades. Uma criminalidade juvenil, de 12 a 19 anos, uma mão de obra barata que é usada amplamente pelo grande traficante, e que não fica preso. Estamos trabalhando e continuaremos. É como sempre estamos falando: precisamos de outras ações nessas comunidades, ações que já estão sendo desenvolvidas em outros locais, para mostrar a esses jovens que existem outros caminhos muito além do tráfico de entorpecentes”. O secretário falou sobre os confrontos registrados em Vitória no vídeo abaixo.

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ANDORINHAS

“No passado próximo, já prendemos o maior traficante que tinha em Andorinhas. Ele, mesmo preso, colocou pessoas nos bairros para guardar seus pontos de entorpecentes. Está levando uma carga muito grande de organizações criminosas. Estamos atuando apreendendo drogas, apreendendo armas, fazendo operações pontuais, mas, lamentavelmente, esses jovens retornam para os mesmos locais”, disse.

ITARARÉ

NOITE E MADRUGADA

Moradores mostram marcas de tiroteio no bairro Nova Palestina, em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Ramalho falou sobre as ocorrências, dizendo que as polícias continuarão trabalhando para garantir a segurança das comunidades, mesmo colocando a vida de agentes em risco.