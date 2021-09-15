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Insegurança

Criminosos se passam por entregadores e atiram contra moradores em Vitória

Morador encheu as mãos com cápsulas disparadas durante a madrugada e a manhã desta quarta-feira (15) no bairro Nova Palestina, na Capital

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 11:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2021 às 11:01
Moradores mostram marcas de tiroteio no bairro Nova Palestina, em Vitória
Moradores mostram marcas de tiroteio no bairro Nova Palestina, em Vitória Crédito: Oliveira Alves
Mais um tiroteio foi registrado no bairro Nova Palestina, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (15). De acordo com moradores, criminosos chegaram de moto e se passaram por entregadores. Várias casas foram atingidas e um morador encheu a mão com as balas disparadas pelos atiradores.
"Sou moradora do bairro há 24 anos. Não temos sossego para dormir e nem sentar na calçada. Estamos reféns dentro de casa. Cadê o policiamento que não tem? Estamos abandonados. Dormindo no chão com medo das balas", contou uma moradora que pediu para não ser identificada.
Segundo os moradores, foram três tiroteios de madrugada até a manhã desta quarta. O último foi por volta das 6h30, horário de entrada das crianças na escola do bairro.
Para os moradores, o esquema de segurança montado pela Polícia Militar não está sendo suficiente para conter os ataques de traficantes. Como Nova Palestina se tornou uma região de conflito, os moradores pedem uma base da polícia no bairro. A violência na região motivou um protesto na segunda (13).
Moradores mostram marcas de tiroteio no bairro Nova Palestina, em Vitória
Moradores mostram marcas de tiroteio no bairro Nova Palestina, em Vitória Crédito: Oliveira Alves
O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, falou sobre os conflitos registrados em Vitória, dizendo que as polícias estão e continuarão trabalhando para a segurança das comunidades. 
"Continuaremos trabalhando forte em Andorinhas, agora em Nova Palestina. Um tráfico presente separado apenas por uma rua, onde o tráfico resolveu se rivalizar dentro do bairro. Aproveitam as janelas de oportunidade da ausência da Polícia Militar para se confrontar. Estamos entrando no meio desse confronto, colocando nosso policial em risco, para levar segurança para essas comunidades”, destacou. Confira o vídeo com a fala do secretário:
Sobre a segurança no bairro, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), disse que a Guarda Municipal está nas ruas e atuando em várias frentes. "A Guarda está presente nas ruas. Criamos um setor de inteligência da Guarda, a ronda ostensiva municipal e o número de prisões aumenta. Infelizmente, o mês de agosto foi atípico e houve um acirramento da disputa pelo território das quadrilhas e isso levou a essa situação um pouco mais difícil".
Ainda de acordo com ele, a prefeitura continua atuando também nas áreas social e educacional e com a integração das forças policiais.
Com informações de Fabiana Oliveira, do G1 ES, e André Falcão, da TV Gazeta

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