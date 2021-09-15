Policial é salvo pelo colete e suspeito morre durante confronto em Vitória

Policial foi salvo por colete durante confronto com suspeitos no Morro do Cabral, em Vitória Crédito: Divulgação/PMES

Um policial militar foi salvo pelo colete à prova de balas durante um confronto no Morro do Cabral, em Vitória , na noite desta terça-feira (14). Na mesma ação, um suspeito, de 22 anos, identificado como Wagner Julio Cordeiro de Oliveira, foi baleado. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital, mas não resistiu.

Informações da PM dão conta de que soldados da corporação faziam patrulhamento pelo bairro quando viram três homens subindo uma escadaria do bairro, segundo a polícia, todos com armas nas mãos. Os militares deram voz de abordagem aos suspeitos, que, ainda conforme a PM, começaram a atirar.

Os militares revidaram e tiveram de chamar apoio de mais viaturas através do Ciodes. Quando o confronto cessou, os militares encontraram Wagner baleado, de acordo com a polícia, ainda com a arma na mão. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

A PM informou ainda que, com o suspeito, foi encontrada uma pochete com drogas dentro, além de dinheiro e um celular. Os outros suspeitos não foram localizados pela polícia e nenhum material ilícito foi apreendido.