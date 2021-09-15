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Morro do Cabral

Policial é salvo pelo colete e suspeito morre durante confronto em Vitória

Colete ficou com uma marca de tiro após após a ação no Morro do Cabral na noite desta quarta (14); jovem de 22 anos chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 08:06

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

15 set 2021 às 08:06
Policial foi salvo por colete durante confronto com suspeitos no Morro do Quadro, em Vitória
Policial foi salvo por colete durante confronto com suspeitos no Morro do Cabral, em Vitória Crédito: Divulgação/PMES
Um policial militar foi salvo pelo colete à prova de balas durante um confronto no Morro do Cabral, em Vitória, na noite desta terça-feira (14). Na mesma ação, um suspeito, de 22 anos, identificado como Wagner Julio Cordeiro de Oliveira, foi baleado. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital, mas não resistiu.
Informações da PM dão conta de que soldados da corporação faziam patrulhamento pelo bairro quando viram três homens subindo uma escadaria do bairro, segundo a polícia, todos com armas nas mãos. Os militares deram voz de abordagem aos suspeitos, que, ainda conforme a PM, começaram a atirar.
Os militares revidaram e tiveram de chamar apoio de mais viaturas através do Ciodes. Quando o confronto cessou, os militares encontraram Wagner baleado, de acordo com a polícia, ainda com a arma na mão. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. 
A PM informou ainda que, com o suspeito, foi encontrada uma pochete com drogas dentro, além de dinheiro e um celular. Os outros suspeitos não foram localizados pela polícia e nenhum material ilícito foi apreendido.

Correção

15/09/2021 - 12:11
Inicialmente, a matéria trazia a informação, da PM, de que a ocorrência teria sido no Morro do Quadro, mas o local do confronto fica no Morro do Cabral. A informação foi corrigida

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