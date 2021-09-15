Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Alvorada

Suspeito de assalto é agredido por moradores e acaba detido em Vila Velha

Um policial civil que estava fora de serviço viu a confusão e deteve o suspeito, que foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

14 set 2021 às 22:09

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 22:09

Em Alvorada
Homem é linchado após roubar jovem em Vila Velha Crédito: Caíque Verli
Um homem de 26 anos, suspeito de assaltar uma jovem, foi agredido por moradores no bairro Alvorada, em Vila Velha, por volta das 20h30 desta terça-feira (14).
Segundo apuração da TV Gazeta, a jovem de 22 anos estava muito assustada e contou que tinha acabado de sair do trabalho e voltava para casa quando foi abordada pelo suspeito, que roubou sua bolsa e seu celular. A vítima disse que, após o assalto, gritou por socorro e moradores da região se juntaram para bater no homem.
Um policial civil que estava fora de serviço viu a confusão e deteve o suspeito, que foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
"Eu estava voltando do trabalho e percebi que um rapaz tinha acabado de roubar uma moça. Fui 'no pique' das pessoas de ajudar a prendê-lo. Quando cheguei, a população já tinha alcançado. Minha intenção era chegar e algemar, para levar para a delegacia, mas algumas pessoas estavam querendo fazer justiça com as próprias mãos. Eu como policial não pude deixar, tentei evitar que ele fosse linchado, evitando assim um novo crime. Mesmo assim, ele levou chutes, socos e foi duramente agredido com pedaços de pau", disse o agente.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi à delegacia para socorrer o suspeito, que tinha diversos ferimentos na cabeça, nas pernas e nos braços. A informação é de que o homem seria encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
*Com informações do repórter Caique Verli, da TV Gazeta

Veja Também

Suspeitos de tentativas de feminicídio são presos no ES e na Bahia

Andorinhas e Itararé: mais um dia de tiroteios e tensão em Vitória

Segundo suspeito de assassinatos em bar de Conceição da Barra é preso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Banco Master
Quase mil servidores do ES têm contrato de consignado com o Banco Master
Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados