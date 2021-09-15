Suspeito de assalto é agredido por moradores e acaba detido em Vila Velha

Homem é linchado após roubar jovem em Vila Velha Crédito: Caíque Verli

Um homem de 26 anos, suspeito de assaltar uma jovem, foi agredido por moradores no bairro Alvorada, em Vila Velha , por volta das 20h30 desta terça-feira (14).

Segundo apuração da TV Gazeta, a jovem de 22 anos estava muito assustada e contou que tinha acabado de sair do trabalho e voltava para casa quando foi abordada pelo suspeito, que roubou sua bolsa e seu celular. A vítima disse que, após o assalto, gritou por socorro e moradores da região se juntaram para bater no homem.

Um policial civil que estava fora de serviço viu a confusão e deteve o suspeito, que foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

"Eu estava voltando do trabalho e percebi que um rapaz tinha acabado de roubar uma moça. Fui 'no pique' das pessoas de ajudar a prendê-lo. Quando cheguei, a população já tinha alcançado. Minha intenção era chegar e algemar, para levar para a delegacia, mas algumas pessoas estavam querendo fazer justiça com as próprias mãos. Eu como policial não pude deixar, tentei evitar que ele fosse linchado, evitando assim um novo crime. Mesmo assim, ele levou chutes, socos e foi duramente agredido com pedaços de pau", disse o agente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi à delegacia para socorrer o suspeito, que tinha diversos ferimentos na cabeça, nas pernas e nos braços. A informação é de que o homem seria encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.