Segundo suspeito de assassinatos em bar de Conceição da Barra é preso

As quatro vítimas que foram mortas em Conceição da Barra Crédito: Montagem/ A Gazeta

Polícia Civil recebeu informações de que o suspeito poderia estar em Linhares e iniciou as buscas no município. Segundo as investigações, ele era foragido da Justiça, pois não havia retornado para o presídio após benefício de saída temporária.

Segundo a polícia, após a participação na morte das quatro pessoas em Conceição da Barra, o homem se escondeu na zona rural de Linhares e nos bairros Olaria e Aviso, no mesmo município.

PRIMEIRO SUSPEITO FOI PRESO NO INÍCIO DO MÊS

Na ocasião, o delegado Alysson Pereira informou que a investigação seguia em andamento e que outro suspeito já havia sido identificado. Segundo a polícia, quatro pessoas participaram do crime.

RELEMBRE O CRIME

Quatro pessoas foram mortas a tiros em um bar no dia 13 de agosto, no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra. Na ocasião, familiares relataram que as vítimas moravam no distrito e eram conhecidas da dona do estabelecimento, que era muito querida na região.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado pela disputa pelo tráfico de drogas e apenas duas vítimas eram alvo dos criminosos, as outras duas foram atingidas porque também estavam no bar.

As vítimas são Deyvison da Conceição, de 20 anos; Weverton Silva do Nascimento, de 29; Manoel Marques, de 52; e Ione Caires, de 48. Ione e Manoel não seriam alvo dos atiradores, segundo as investigações.

De acordo com informações da Polícia Militar , o autor dos disparos estava em um carro. Segundo o delegado Roberto Fanti, que estava à frente do caso na época, foi possível ver nas imagens de videomonitoramento que o veículo estava com quatro pessoas.