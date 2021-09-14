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Prisão em Linhares

Segundo suspeito de assassinatos em bar de Conceição da Barra é preso

As investigações apontam que, após a participação no quádruplo homicídio registrado no dia 13 de agosto, homem de 28 anos se escondeu na zona rural e em bairros de Linhares
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 set 2021 às 20:22

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 20:22

As quatro vítimas que foram mortas em Conceição da Barra
As quatro vítimas que foram mortas em Conceição da Barra Crédito: Montagem/ A Gazeta
Mais um suspeito de envolvimento no quádruplo homicídio em um bar do distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, foi preso na manhã desta terça-feira (14), em Linhares, município da mesma região. O crime ocorreu em 13 de agosto deste ano. O nome do homem de 28 anos não foi informado pela polícia.
Polícia Civil recebeu informações de que o suspeito poderia estar em Linhares e iniciou as buscas no município. Segundo as investigações, ele era foragido da Justiça, pois não havia retornado para o presídio após benefício de saída temporária. 
Segundo a polícia, após a participação na morte das quatro pessoas em Conceição da Barra, o homem se escondeu na zona rural de Linhares e nos bairros Olaria e Aviso, no mesmo município. 

PRIMEIRO SUSPEITO FOI PRESO NO INÍCIO DO MÊS

No dia 2 de setembro, a polícia prendeu o primeiro suspeito de envolvimento no crime em cumprimento de mandado de prisão temporária. O nome dele também não foi divulgado.
Na ocasião, o delegado Alysson Pereira informou que a investigação seguia em andamento e que outro suspeito já havia sido identificado. Segundo a polícia, quatro pessoas participaram do crime.

RELEMBRE O CRIME

Quatro pessoas foram mortas a tiros em um bar no dia 13 de agosto, no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra. Na ocasião, familiares relataram que as vítimas moravam no distrito e eram conhecidas da dona do estabelecimento, que era muito querida na região.
Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado pela disputa pelo tráfico de drogas e apenas duas vítimas eram alvo dos criminosos, as outras duas foram atingidas porque também estavam no bar.
As vítimas são Deyvison da Conceição, de 20 anos; Weverton Silva do Nascimento, de 29; Manoel Marques, de 52; e Ione Caires, de 48. Ione e Manoel não seriam alvo dos atiradores, segundo as investigações.
De acordo com informações da Polícia Militar, o autor dos disparos estava em um carro. Segundo o delegado Roberto Fanti, que estava à frente do caso na época, foi possível ver nas imagens de videomonitoramento que o veículo estava com quatro pessoas.

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