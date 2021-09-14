Bandido furta TV e computador de escola no ES e deixa bilhete para pedagoga

Segundo a diretora da escola, Lucinete Marconcine, o homem invadiu a escola quebrando o vidro de uma das janelas laterais. O local possui vigia até as 22h. As câmeras flagraram a ação por volta de 2h40 e, antes de ir embora, o suspeito deixou um bilhete na sala da pedagoga a xingando e usou o carimbo da servidora.