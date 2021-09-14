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Em Rio Novo do Sul

Bandido furta TV e computador de escola no ES e deixa bilhete para pedagoga

Câmeras de segurança flagraram o suspeito passando pelo corredor da escola na madrugada desta terça-feira (14). Na sala da pedagoga, ele deixou bilhete xingando a servidora

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 20:10

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 set 2021 às 20:10
Bandido levou computador e televisão de escola
Bandido levou computador e televisão de escola Crédito: Reprodução/ Videomonitoramento
A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Waldemiro Hemerly, que fica no Centro de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, foi alvo de arrombamento e furto na madrugada desta terça-feira (14). Câmeras de segurança da unidade flagraram o criminoso andando pelo corredor. Ele levou do local uma Smart TV de 50 polegadas e um computador e, na sala da pedagoga, ainda deixou um bilhete xingando a servidora.
Segundo a diretora da escola, Lucinete Marconcine, o homem invadiu a escola quebrando o vidro de uma das janelas laterais. O local possui vigia até as 22h. As câmeras flagraram a ação por volta de 2h40 e, antes de ir embora, o suspeito deixou um bilhete na sala da pedagoga a xingando e usou o carimbo da servidora.
“O fato não afetou as aulas hoje (14). Ele teve acesso à coordenação e às chaves para abrir outros ambientes. Levou a televisão e o computador da pedagoga. O prejuízo não é nem material, mas afeta o trabalho de seis anos da profissional que estavam registrados nesse comutador”, afirmou.
As imagens das câmeras de videomonitoramento da unidade foram entregues à polícia e o caso foi registrado na delegacia. A diretora pede a colaboração das pessoas, que se tiverem informações sobre o crime, acione a polícia pelo 181. A Polícia Civil informou que irá investigar o caso. 

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