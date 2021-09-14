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Após perseguição

Suspeito de dupla tentativa de homicídio é preso em São Domingos do Norte

O homem se envolveu em uma briga, durante a comemoração do resultado das eleições municipais, em 2019, na cidade de São Gabriel da Palha
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 set 2021 às 12:24

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 12:24

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 29 anos foi preso após uma perseguição policial na última sexta-feira (10), em São Domingos do Norte, Noroeste do Espírito Santo. Ele é suspeito de dupla tentativa de assassinato, em 2019, no município de São Gabriel da Palha, também no Noroeste do Estado.
De acordo com o titular da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, delegado Rafael Caliman, a Polícia Civil recebeu informações de que o suspeito estava no interior de São Domingos do Norte, dirigindo um caminhão branco carregado de toras de eucalipto.
“Fomos até lá, encontramos o caminhão, mas testemunhas afirmaram que o condutor tinha acabado de sair dali em uma moto. Resolvemos encerrar a diligência e voltar para São Gabriel da Palha”, explica o delegado.
Durante o retorno, os policiais civis se depararam com o investigado e começaram a persegui-lo.
"Resolvemos voltar e ele também manobrou, dando de frente com nossa viatura. Tentamos cercá-lo, mas ele conseguiu se desvencilhar, abandonando a motocicleta e se embrenhado em um matagal. Parte da equipe foi atrás e a outra parte permaneceu fazendo o cerco, com a viatura. Ao tentar voltar para o asfalto, o suspeito se viu cercado. Cansado e sem saída, ele se entregou, deitando no chão", completa o delegado.

O CASO

Segundo as investigações, o crime foi motivado por uma desavença. No dia 15 de novembro de 2019, ele se envolveu em uma briga, durante a comemoração do resultado das eleições municipais, na cidade de São Gabriel da Palha.
Um amigo dele sacou uma arma e atirou contra o desafeto, atingindo também uma segunda pessoa que nada tinha a ver com a confusão. Outras pessoas se envolveram na briga e o detido ajudou o atirador a fugir, acertando os adversários com garrafadas.
O detido foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus (CDPSM), ficando à disposição da Justiça.

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