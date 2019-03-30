Caixas eletrônicos são arrombados em São Domingos do Norte Crédito: Divulgação / Polícia Militar

São Domingos do Norte, na região Noroeste do Estado, foram alvos de bandidos na madrugada desta sexta-feira (29). Nas imagens, divulgadas pela Polícia Militar, é possível ver como ficaram os equipamentos após a ação dos bandidos. Caixas eletrônicos do Banco Brasil que ficam dentro da sede da prefeitura de, na região, foram alvos de bandidos na madrugada desta sexta-feira (29). Nas imagens, divulgadas pela Polícia Militar, é possível ver como ficaram os equipamentos após a ação dos bandidos.

A Polícia Militar foi acionada durante a manhã quando funcionários da prefeitura chegaram para trabalhar. Uma servente acionou um outro funcionário informando que havia algo de estranho dentro da agência do Banco do Brasil e foram juntos até o local. Lá eles encontraram os caixas eletrônicos danificados e de imediato chamaram a polícia.

Ao chegar ao local, os militares constataram que os equipamentos tinham sido abertos e que as câmeras de segurança do local também estavam cobertas, possivelmente para evitar a identificação dos envolvidos. Ainda segundo a polícia, o vigilante que estava no prédio no momento do crime, fugiu pelos fundos da prefeitura ao perceber a presença dos bandidos.

O vigilante disse aos policiais que tem problemas de saúde e que fugiu do local após os bandidos se aproximarem da agência e procurar pelo segurança. Ainda segundo ele, devido ao pânico, ele nem lembrou de ligar para a polícia.

De acordo com testemunhas, por volta de 1h40 da madrugada, um carro parou sobre a ponte que dá acesso ao Fórum e que neste instante desceram dois homens mascarados, onde um passou pela frente e o outro por trás do prédio. Segundo a polícia, o motorista do carro permaneceu dentro do veículo. Os suspeitos carregavam em uma das mãos uma corda e na outra uma ferramenta longa, que segundo os militares poderia ser uma arma de fogo ou a ferramenta utilizada para abrir os caixas.

Foram realizadas buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil esteve no município para realizar a perícia no local. O representante do banco ouvido pela polícia não soube informar a quantia levada pelos criminosos, e disse ainda que as câmeras internas da agência estavam inoperantes e que o alarme estava funcionando, porém não foi acionado.

O QUE DIZ O BANCO DO BRASIL

Em nota, o Banco do Brasil confirmou o registro e disse que a unidade não abriu nesta sexta-feira (29) por conta do ocorrido e que não há previsão para a retomada dos serviços no local. Informou ainda que uma equipe técnica vai até o município para avaliar a extensão dos danos e que colabora com as investigações.