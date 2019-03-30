Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte

Caixas eletrônicos são arrombados em São Domingos do Norte

Os equipamentos ficam dentro da sede da prefeitura do município; O banco não informou a quantia levada pelos assaltantes

Publicado em 

29 mar 2019 às 21:15

Publicado em 29 de Março de 2019 às 21:15

Caixas eletrônicos são arrombados em São Domingos do Norte Crédito: Divulgação / Polícia Militar
Caixas eletrônicos do Banco Brasil que ficam dentro da sede da prefeitura de São Domingos do Norte, na região Noroeste do Estado, foram alvos de bandidos na madrugada desta sexta-feira (29). Nas imagens, divulgadas pela Polícia Militar, é possível ver como ficaram os equipamentos após a ação dos bandidos.
A Polícia Militar foi acionada durante a manhã quando funcionários da prefeitura chegaram para trabalhar. Uma servente acionou um outro funcionário informando que havia algo de estranho dentro da agência do Banco do Brasil e foram juntos até o local. Lá eles encontraram os caixas eletrônicos danificados e de imediato chamaram a polícia.
Ao chegar ao local, os militares constataram que os equipamentos tinham sido abertos e que as câmeras de segurança do local também estavam cobertas, possivelmente para evitar a identificação dos envolvidos. Ainda segundo a polícia, o vigilante que estava no prédio no momento do crime, fugiu pelos fundos da prefeitura ao perceber a presença dos bandidos.
O vigilante disse aos policiais que tem problemas de saúde e que fugiu do local após os bandidos se aproximarem da agência e procurar pelo segurança. Ainda segundo ele, devido ao pânico, ele nem lembrou de ligar para a polícia.
De acordo com testemunhas, por volta de 1h40 da madrugada, um carro parou sobre a ponte que dá acesso ao Fórum e que neste instante desceram dois homens mascarados, onde um passou pela frente e o outro por trás do prédio. Segundo a polícia, o motorista do carro permaneceu dentro do veículo. Os suspeitos carregavam em uma das mãos uma corda e na outra uma ferramenta longa, que segundo os militares poderia ser uma arma de fogo ou a ferramenta utilizada para abrir os caixas.
Foram realizadas buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil esteve no município para realizar a perícia no local. O representante do banco ouvido pela polícia não soube informar a quantia levada pelos criminosos, e disse ainda que as câmeras internas da agência estavam inoperantes e que o alarme estava funcionando, porém não foi acionado.
O QUE DIZ O BANCO DO BRASIL
Em nota, o Banco do Brasil confirmou o registro e disse que a unidade não abriu nesta sexta-feira (29) por conta do ocorrido e que não há previsão para a retomada dos serviços no local. Informou ainda que uma equipe técnica vai até o município para avaliar a extensão dos danos e que colabora com as investigações.
Os clientes do Banco do Brasil naquela praça contam com a casa lotérica e o Banco Postal, onde é possível realizar consultas de saldos e extratos, além de saques e depósitos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto São Domingos do Norte Banco do Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Europa pode ter combustível de aviação só para as próximas semanas, e companhias começam a cancelar voos
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados