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Na ES 489

Motorista de caminhão fica ferido em acidente em Cachoeiro

Populares relataram aos militares que o motorista pulou do caminhão, que teria passado por cima de suas pernas, capotando em seguida na manhã desta terça-feira (14)

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 14:58

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 set 2021 às 14:58
Caminhoneiro fica ferido após acidente no interior de Cachoeiro
Motorista ficou ferido em acidente com caminhão no interior de Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta
Um motorista de caminhão ficou ferido em um acidente na rodovia ES 489, que liga Alto Gironda a Itaoca, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (14). Segundo a Polícia Militar, o veículo teria perdido o freio no trecho conhecido como Serra da Balieira.
A PM informou que populares relataram aos militares que o motorista pulou do caminhão, que teria passado por cima de suas pernas, capotando em seguida.
O resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. A vítima, que sofreu fratura na perna, foi encaminhada a um hospital no município e não teve o nome informado.

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