Motorista de caminhão fica ferido em acidente em Cachoeiro

Um motorista de caminhão ficou ferido em um acidente na rodovia ES 489, que liga Alto Gironda a Itaoca, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (14). Segundo a Polícia Militar, o veículo teria perdido o freio no trecho conhecido como Serra da Balieira.
A PM informou que populares relataram aos militares que o motorista pulou do caminhão, que teria passado por cima de suas pernas, capotando em seguida.
O resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. A vítima, que sofreu fratura na perna, foi encaminhada a um hospital no município e não teve o nome informado.