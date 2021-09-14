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Desafio com fé

Ciclistas vão percorrer mais de 800 km de Aracruz até Aparecida

Grupo de 20 ciclistas de Aracruz, Norte do Espírito Santo, chegou a Cachoeiro de Itapemirim na manhã desta terça-feira (14) e seguiu para o Estado de São Paulo

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 11:33

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 set 2021 às 11:33
Grupo de 20 ciclistas de Aracruz, norte do Estado, chegou a Cachoeiro de Itapemirim na manhã desta terça-feira (14)
Grupo de 20 ciclistas de Aracruz, Norte do Estado, chegou a Cachoeiro de Itapemirim na manhã desta terça-feira (14) Crédito: Matheus Martins
Movidos pelo desafio e pela fé de chegar pedalando ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, cidade do interior de São Paulo, um grupo de ciclistas de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, percorrerá mais de 800 quilômetros até o destino. O objetivo é chegar à Basílica no próximo sábado (18).
Na manhã desta terça-feira (14), após 220 quilômetros, a primeira parada foi em Cachoeiro de Itapemirim, na Avenida Beira Rio. Os 20 ciclistas – 12 homens e 8 mulheres – fazem parte do grupo de ciclistas "Pedalentos de Aracruz". A ideia de fazer o percurso veio do administrador do grupo, Adilson Calheiro. 
“Tinha um desejo, uma vontade pessoal de fazer o percurso. Contei para o grupo e, para minha surpresa, o pessoal animou e embarcou junto neste desafio. Nos programamos, e estamos aqui”, contou Calheiro, que é devoto da padroeira do Brasil e foi entrevistado pelo repórter da TV Gazeta Sul, Gustavo Ribeiro. 
Para dar suporte, um carro rebatedor vai acompanhando o grupo, com dois mecânicos de bicicleta, além de uma nutricionista, que faz parte dos ciclistas.
Ciclistas vão percorrer mais de 800 km de Aracruz até Aparecida
Antes devoltar a pedalar, grupo fez uma oração em Cachoeiro de Itapemirim
Antes de voltar a pedalar, grupo fez uma oração em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Matheus Martins
Antes de seguir viagem e pegar a estrada até a próxima parada, os ciclistas fizeram uma oração na cidade. Nesta noite, eles dormem em Itaperuna, no Rio de Janeiro.
Nos dias seguintes, o grupo dorme nas cidades de Três Rios e Volta Redonda, ainda no Estado do Rio, e segue para Aparecida do Norte, em São Paulo.
A previsão é de chegar ao Santuário no sábado, por volta das 13h. Na volta, o grupo retorna de avião para a casa. 

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