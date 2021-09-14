Deputados aprovam projeto de lei que proíbe radares ocultos no ES

A matéria contempla os radares instalados em vias urbanas e rodovias estaduais. De acordo com a justificativa do PL 283/2020, os radares luminosos têm o efeito de educação do condutor. “A existência de radares luminosos promove a educação do condutor, mediante efeito coercitivo sobre o mesmo, para que ele seja forçado a adequar sua velocidade ao limite já no momento de sua conduta”, diz um trecho.