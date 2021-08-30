Passar a 40 km/h no radar de 60 km/h não acumula milhas, diz especialista

Radar da Terceira Ponte Crédito: Google Street View

Passar a 40 km/h em um radar de 60 km/h, ou a 60km/h em um radar de 80 km/h é uma prática já conhecida e muito presente no trânsito do Espírito Santo. Inclusive, há uma história de que quanto mais abaixo do permitido o motorista passar pelos medidores de velocidade, mais ele acumula milhas em programas de pontos de viagem. Nossa equipe foi atrás de um especialista em trânsito para esclarecer essa e outras dúvidas que circulam pelo trânsito capixaba.

A confusão existe, mas o especialista em trânsito, Fernando Viale, desmistificou de vez a informação que é compartilhada por muitos capixabas sobre o acúmulo de milhas aéreas ou até mesmo pontuações em Dots em radares. "Isso não existe", garante.

Por outro lado, há quem diga ainda que o motorista que passar cravado a 60 km/h em um radar de 60, automaticamente concorre a um fim de semana em Pedra Azul com tudo pago.

“Apesar das promessas de prêmios e recompensas, essas informações não procedem. Portanto, o motorista capixaba deve seguir apenas as informações presentes no Código de Trânsito Brasileiro” completa Fernando.