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HUMOR

Passar a 40 km/h no radar de 60 km/h não acumula milhas, diz especialista

Há quem diga ainda que o motorista que passar cravado a 60 km/h, automaticamente concorre a um fim de semana em Pedra Azul com tudo pago

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 13:36

Públicado em 

30 ago 2021 às 13:36
O Parcial

Colunista

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Radar da Terceira Ponte
Radar da Terceira Ponte Crédito: Google Street View
Passar a 40 km/h em um radar de 60 km/h, ou a 60km/h em um radar de 80 km/h é uma prática já conhecida e muito presente no trânsito do Espírito Santo. Inclusive, há uma história de que quanto mais abaixo do permitido o motorista passar pelos medidores de velocidade, mais ele acumula milhas em programas de pontos de viagem. Nossa equipe foi atrás de um especialista em trânsito para esclarecer essa e outras dúvidas que circulam pelo trânsito capixaba.
A confusão existe, mas o especialista em trânsito, Fernando Viale, desmistificou de vez a informação que é compartilhada por muitos capixabas sobre o acúmulo de milhas aéreas ou até mesmo pontuações em Dots em radares. "Isso não existe", garante.
Por outro lado, há quem diga ainda que o motorista que passar cravado a 60 km/h em um radar de 60, automaticamente concorre a um fim de semana em Pedra Azul com tudo pago.
“Apesar das promessas de prêmios e recompensas, essas informações não procedem. Portanto, o motorista capixaba deve seguir apenas as informações presentes no Código de Trânsito Brasileiro” completa Fernando.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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