AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

HUMOR

Encontrada tampa de bueiro na mesma altura do asfalto na Grande Vitória

Descoberta feita pelo taxista Tião Tadeu, a tampa de bueiro surpreendeu motoristas capixabas

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 08:00

Públicado em 

28 ago 2021 às 08:00
O Parcial

Colunista

O Parcial

Tampa de bueiro no mesmo nível do asfalto
Tampa de bueiro no mesmo nível do asfalto Crédito: Atiya/Pixabay
O sábado (28) inicia com um fato inusitado: uma tampa de bueiro perfeitamente alinhada com o pavimento foi encontrada na Grande Vitória. O alerta foi feito pelo taxista Tião Tadeu, que tomou um susto quando passou com seu veículo sobre a peça de metal e não sentiu qualquer vibração na direção do veículo.
"Na hora eu tomei um susto. A gente que anda o dia inteiro guiando pelas ruas da Grande Vitória já se acostumou a passar pelas tampas de bueiro e sentir pelo menos uma pancada forte e seca, às vezes rasgando até mesmo o pneu do veículo. Quando eu vi que nada disso tinha acontecido, cheguei a parar para conferir. De fato, a tampa estava lá, perfeitamente encaixada e na mesma altura do asfalto. Nunca achei que fosse testemunhar isso", contou o taxista, emocionado.
O departamento de obras, por meio de seu assessor José Farias, afirmou que vai investigar o caso e, se comprovada a informação, vai atuar energicamente junto à empresa encarregada de fazer a manutenção da malha viária, exigindo que se garanta a padronização em toda a cidade. Segundo ele, a diferença mínima de 10 centímetros entre a tampa dos bueiros e a parte superior do asfalto é a exigida por contrato.

Veja Também

Capixaba usa a seta e causa confusão nas ruas de Vitória

Página de humor O Parcial ganha coluna em A Gazeta

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

O Parcial

Seu jornal com uma dose de ironia. Contato: [email protected]

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Humor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Intervenção na Avenida Perimetral deve durar cerca de 90 dias e será realizada sem interdição total da via
Trânsito de Coqueiral de Itaparica muda com obras para novo binário
Imagem BBC Brasil
Os adolescentes que ensaiavam para formatura quando ocorreram os terremotos na Venezuela — e que os pais ainda procuram por conta própria
Cerca de mil produtos vencidos são apreendidos em Vila Velha
Mil produtos vencidos são apreendidos em distribuidoras de Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados