Encontrada tampa de bueiro na mesma altura do asfalto na Grande Vitória

Tampa de bueiro no mesmo nível do asfalto Crédito: Atiya/Pixabay

O sábado (28) inicia com um fato inusitado: uma tampa de bueiro perfeitamente alinhada com o pavimento foi encontrada na Grande Vitória. O alerta foi feito pelo taxista Tião Tadeu, que tomou um susto quando passou com seu veículo sobre a peça de metal e não sentiu qualquer vibração na direção do veículo.

"Na hora eu tomei um susto. A gente que anda o dia inteiro guiando pelas ruas da Grande Vitória já se acostumou a passar pelas tampas de bueiro e sentir pelo menos uma pancada forte e seca, às vezes rasgando até mesmo o pneu do veículo. Quando eu vi que nada disso tinha acontecido, cheguei a parar para conferir. De fato, a tampa estava lá, perfeitamente encaixada e na mesma altura do asfalto. Nunca achei que fosse testemunhar isso", contou o taxista, emocionado.

O departamento de obras, por meio de seu assessor José Farias, afirmou que vai investigar o caso e, se comprovada a informação, vai atuar energicamente junto à empresa encarregada de fazer a manutenção da malha viária, exigindo que se garanta a padronização em toda a cidade. Segundo ele, a diferença mínima de 10 centímetros entre a tampa dos bueiros e a parte superior do asfalto é a exigida por contrato.