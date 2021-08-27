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HUMOR

Capixaba usa a seta e causa confusão nas ruas de Vitória

Um verdadeiro caos foi instaurado por função de uma seta acidentalmente acionada na manhã desta quinta-feira (26), em Vitória.

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 07:00

Públicado em 

27 ago 2021 às 07:00
O Parcial

Colunista

O Parcial

Carro batido
Carro batido em acidente Crédito: Hucklebarry/Pixabay
Era para ser mais uma manhã tranquila no trânsito da cidade de Vitória. Porém, por volta das 7h45, o engenheiro Vinícius Ferreira acidentalmente esbarrou a mão na alavanca que fica logo atrás do volante, acionando a seta da direita, no exato momento em que precisava trocar de faixa para a direita.
Em questão de segundos, um verdadeiro caos foi instaurado nas proximidades da Avenida Adalberto Simão Nader, próximo ao aeroporto. Veículos que estavam próximos ao carro de Vinícius perderam completamente o senso de orientação e lógica ao avistarem as setas piscando.
O saldo da ousadia de Vinícius não foi nada positivo: ao todo, oito veículos se envolveram em um engavetamento. Outros cinco carros e duas motos saíram da pista. No outro lado da avenida, um Fiat Marea capotou, provocando um princípio de incêndio no canteiro próximo a um hotel.
O motorista foi autuado por infração culposa, quando não há a intenção de dar a seta. Apesar do susto, nenhum motorista se feriu gravemente.

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