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Divirta-se!

Página de humor O Parcial ganha coluna em A Gazeta

Página do Instagram é comandada pelo publicitário Vitor Magnoni e faz sucesso ao trazer "notícias" sobre o comportamento cotidiano dos capixabas com ironia e bom humor.

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 06:55

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

27 ago 2021 às 06:55
Victor Magnoni comanda a página
Victor Magnoni comanda a página "O Parcial" no Instagram: sucesso capixaba nas redes sociais Crédito: Victor Magnoni/ Acervo pessoal
"VV oferecerá apoio terapêutico para vítimas do site de agendamento de vacina" (oh, glória!) e "Carência de estar em evidência volta a movimentar mercado de eventos capixaba"... As manchetes citadas não foram retiradas de A Gazeta (se bem que poderiam ter saído do portal numa boa), mas sim de O Parcial, perfil no Instagram que bomba ao trazer "notícias" sobre o comportamento dos capixabas com ironia e bom humor.
Criado há um ano pelo publicitário Vitor Magnoni, o perfil - que conta com mais de 35 mil seguidores - faz sucesso ao explorar os costumes e manias relacionados ao estilo de vida (podemos chamar assim?) dos moradores do Espírito Santo.  O melhor é que O Parcial agora é parceiro de A Gazeta (uma dupla boa para shippar nas redes), com conteúdos publicados no "Divirta-se". A estreia acontece nesta sexta-feira (27), mais conhecido como hoje.
"Essa parceria é muito gratificante para mim, pois tenho A Gazeta como fonte diária de informações. As notícias do site, quase sempre, servem de base para fazer os posts do perfil. AG é um termômetro", aponta Magnoni, não escondendo a excitação dessa nova empreitada em sua carreira.

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"Cara, o engraçado é que começamos pequenos, sem uma grande perspectiva de sucesso. Quando vi, os números de usuários aumentaram três vezes (em dezembro eram 10 mil seguidores), fomos compartilhados por prefeituras e até pelo Governador Renato Casagrande (PSB) (risos). Nossa ideia é continuar apostando nesse humor ácido, que fala dos costumes do capixaba e que brinca com o fato de sermos um povo muito fechado", aponta, revelando se as brincadeiras com o "simpático" bairro de Jardim da Penha (Vitória), muito comuns em O Parcial, vão continuar.
"Claro que sim. Jardim da Penha é um bairro muito peculiar, que conta com várias rotatórias e ruas muito parecidas. Muita gente se perde e fica confuso. Adoramos brincar com isso", alfineta. Abaixo, veja uma das "homenagens" a JP.
Perguntado se já deixou de fazer alguma piada por medo de pegar pesado ou ser mal interpretado pelos seguidores, Vitor Magnoni responde sem pestanejar. "Já deixei de postar algumas sátiras políticas, especialmente as voltadas ao presidente Jair Bolsonaro. Vivemos em um Estado muito polarizado", atenua. Mesmo assim, O Parcial aproveitou a recente vinda do mandatário do país ao ES para publicar uma sátira.
Voltando à parceria com A Gazeta, no fim do bate-papo, Vitor nos lembrou que já trabalhou na empresa. "Esse 'namoro' é antigo. Fui estagiário de publicidade em duas ocasiões, uma vez para os jornais A Gazeta e NA e, depois, para o sistema de rádios. O legal é que agora estou voltando fazendo o que mais gosto, produzir conteúdos", complementa.
Em tempo: as notícias criadas pelo O Parcial serão publicadas em A Gazeta com o chapéu de “humor”, com logomarca do perfil nas fotos e com um lembrete na assinatura explicando tratar-se de um conteúdo fictício.

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