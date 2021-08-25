ES decide na sexta-feira sobre a liberação de shows para 600 pessoas

Decisão para a liberação de 600 pessoas em eventos culturais, incluindo shows, deve acontecer na sexta-feira (27) Crédito: Pixabay

afirmou na tarde desta quarta-feira (25), em entrevista à 600 pessoas a partir de setembro, sem precisar uma data. O martelo será batido na próxima sexta-feira (27), após uma reunião na chamada Sala de Avaliação, montada pelo O governador Renato Casagrande afirmou na tarde desta quarta-feira (25), em entrevista à CBN Vitória , que está sendo avaliada a possibilidade de liberação de eventos culturais, incluindo shows, para atéa partir de, sem precisar uma data. O martelo será batido na próxima sexta-feira (27), após uma reunião na chamada Sala de Avaliação, montada pelo governo Estadual para tomar as decisões relacionadas ao novo coronavírus

Durante a entrevista, Casagrande ressaltou que, no novo formato de evento, os participantes precisariam mostrar uma carteira com o comprovante de vacinação contra a Covid-19, mas não especificou se seria com uma ou duas doses. Atualmente, eventos culturais estão permitidos para até 300 pessoas, sem a necessidade de comprovação da imunização.

"Estamos dando um passo de cada vez. Em agosto, liberamos eventos sociais para até 600 pessoas, desde que seja apresentado a carteira de vacinação ou um teste (de Covid-19). Existe uma demanda para dar um passo e autorizar shows, sem pistas de dança, com até 600 pessoas. Vamos dando um passo de cada vez. Se me perguntarem se em dezembro ou janeiro poderá haver grandes shows no Estado, é muito prematuro dizer ainda, mesmo vendo com otimismo a nossa realidade (em relação à Covid-19)", adiantou o governador.

"Queremos flexibilizar um pouco mais em setembro e, na sexta-feira, vamos fazer uma avaliação. Será sempre um passo seguro, para protegermos a vida das pessoas. O que está sendo avaliado é autorizar também shows, que hoje são permitidos até 300 pessoas, com quem já tenha recebido a vacina" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo