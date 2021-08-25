Palácio Sônia Cabral recebe peças do ES com sessões gratuitas em setembro

Duílio Kuster Cid e Leonardo Magalhães (Foca), em ação na montagem "Buffalo's Show" (2019) Crédito: Companhia Folgazões

Palácio da Cultura Sônia Cabral (Centro, Vitória) será palco do projeto "Cultura na Estrada", com apresentações presencias de quatro peças capixabas, a partir de 1º de setembro. Até o dia 5 do próximo mês, o público poderá conferir três montagens do Grupo Folgazões ("O Pastelão e a Torta", "A Lenda do Reino Perdido" e "Buffalo's Show") e uma da BD Produções ("A Geladeira Mágica"). Após receber apresentações da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo , o(Centro, Vitória) será palco do projetocom apresentações presencias de quatro peças capixabas, a partir de 1º de setembro. Até o dia 5 do próximo mês, o público poderá conferir três montagens doe uma da

Os espetáculos serão gratuitos e vão respeitar as medidas sanitárias relacionadas a Covid-19, especialmente no que tange ao distanciamento entre as cadeiras, o uso de álcool em gel e de máscaras, que serão obrigatórias durante toda a apresentação.

Os bilhetes serão limitados a 50 (50% da capacidade do teatro) e poderão ser retirados uma hora antes de cada espetáculo, no próprio local.

Como o nome sugere, o "Cultura na Estrada" - criado pela paulista Chaim Produções - também irá "cair na estrada" e fará apresentações em diversas regiões do Brasil. Ainda nesse ano, além de Vitória, a iniciativa vai circular por Salvador/BA, Brasília/DF, Goiânia/GO, Manaus/AM, Fortaleza/CE, Curitiba/PR, Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Petrópolis/RJ, Porto Alegre/RS e Campinas/SP. As sessões são destinadas a ONGs e ao público em geral.

A peça infantil "A Geladeira Mágica" será encenada dentro do projeto "Cultura na Estrada" Crédito: BD Produções

Diretora de Produção do evento em terras capixabas, Bruna Dornellas ficou responsável pela seleção dos espetáculos no Estado. "A Chaim nos contratou para fazer a curadoria e prezamos pela diversidade e pluralidade, escolhendo peças capazes de atingir todos os públicos. Tem drama, comédia e também atração voltada para as crianças", destaca.

"As montagens serão feitas apenas no Espírito Santo, pois uma das metas do 'Cultura na Estrada' é valorizar os artistas de cada região. Portanto, em cada cidade terá espetáculos de grupos locais".

Também à frente de uma das maiores produtoras de teatro do ES, a WB Produções, Bruna comemora o reinício das apresentações presenciais, após praticamente dois anos de atividades paralisadas por conta da pandemia da Covid-19.

"É muito importante essa retomada de forma gradual. Estamos parados há um bom tempo e abrir esse espaço aos nossos grupos locais é de muita relevância, visto que os pequenos grupos foram muito impactados com a crise sanitária. Essa aproximação do palco com o público é essencial para o nosso fazer teatral. É o que mantém a nossa arte acesa", complementa.

PROJETO "CULTURA NA ESTRADA"

Local: Palácio de Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória

Palácio de Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória Ingressos: Grátis. Os bilhetes devem ser retirados uma hora antes de cada apresentação, na bilheteria do teatro

Grátis. Os bilhetes devem ser retirados uma hora antes de cada apresentação, na bilheteria do teatro Capacidade: 50 lugares (50% da capacidade total do teatro, com distanciamento social)

PROGRAMAÇÃO