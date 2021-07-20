Orquestra Sinfônica retoma concertos para até 274 pessoas no ES

A partir do próximo domingo (25), a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) retoma sua agenda de apresentações presenciais no Estado em dois lugares: Casa da Música Sônia Cabral, para até 50 pessoas; e Centro Cultural Sesc Glória, para até 274 pessoas. O valor do ingresso e a quantidade de público depende diretamente do espaço físico de cada local, já que o atual protocolo para esse tipo de atividade prevê número de pessoas proporcional ao tamanho do ambiente para evitar aglomeração.
Na estreia, o concerto da Oses será no formato drive-in no Parque da Vale, em Jardim Camburi, em Vitória, com Wolfgang Amadeus Mozart – Quarteto com flauta em ré maior, K-285. “Os músicos estão ansiosos, doidos para tocar. Estamos evitando atividades coletivas desde o fim de março do ano passado, mas já estamos ensaiando em pequenos grupos e individualmente para esse nosso retorno”, adianta o maestro da Oses, Helder Trefzger.
“Serão 22 apresentações até o fim do ano inicialmente feitas por grupos da orquestra. Quartetos, quintetos, sextetos... E depois começaremos a colocar os grupos maiores, até que nos últimos concertos teremos, sim, a orquestra completa se o Mapa de Risco permitir e estiver tudo dentro dos conformes”, reitera o regente.
No Sônia Cabral, o ingresso custará R$ 2 (inteira) e R$ 1 (meia-entrada). No Glória, o preço será único de R$ 10 por pessoa. “Essa temporada contou muito com os músicos na produção, o que acabou trazendo um painel amplo de composições, estilos, períodos... E espero que a gente continue unido e trabalhando para fazer o nosso melhor”, corrobora Helder.
O maestro da Oses também destaca que a expectativa daqui até o fim das apresentações é de reaproximação. “Esperamos que tenham mais vacinas, que as pessoas possam voltar ao seu normal e que a música volta ao dia a dia do capixaba, trazendo harmonia aos corações. Nós temos também outros projetos, programas musicais, que a gente quer voltar para a discussão”, destaca.
Segundo Helder, a ideia também é continuar com as programações virtuais, que vêm salvando as apresentações dos músicos desde o início da pandemia da Covid-19. "Fizemos o Café da Manhã da Orquestra, depois teve Oses na TV, na TVE, que contina até hoje, fizemos lives solidárias, gravação para o 'Fantástico', da Globo... E atualmente também mantivemos o 'Intervalo Musical', com caixa de perguntas, que é uma ação feita no Instagram da orquestra, que vai continuar", finaliza.
PROGRAMAÇÃO
- JULHO
- (25/07) SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS
- 09h e 11h | Parque Botânico da Vale | Concerto Drive-In
- - Wolfgang Amadeus Mozart – Quarteto com flauta em ré maior, K-285
- Flauta e Trio de Cordas: Lucas Rodrigues da Costa, flauta; Filipe Dias da Costa, violino; Ildefonso Inácio de Barros Junior, viola; Sanny Santos de Souza, violoncelo.
- - Joseph Haydn - Quarteto de cordas op. 76, n. 6 (segundo movimento, Fantasia)
- - Georg Philipp Telemann - Concerto para duas trompas
- Quinteto Camburi: Lucas Miranda de Azevedo, Kedma Johnson do Nascimento da Silva, violinos; Daniel Damasceno Amaral, viola; Felipe de Luna Silva, violoncelo; Felipe Medeiros Fagundes, contrabaixo. Solistas: Ricardo Lepre e Uriel Borges, trompas.
- - Heitor Villa-Lobos | Arr. Gabriel Novais - O Trenzinho do Caipira
- - Camille Saint-Saens | Arr. Gabriel Novais – O Cisne
- - Astor Piazzolla | Arr. Gabriel Novais - Oblivion
- - Djavan | Arr. Gabriel Novais - Oceano
- - Luiz Ayrão | Arr. Gabriel Novais - Nossa canção
- - Alfredo da Rocha Viana Filho (Pixinguinha) | Arr. Gabriel Novais - Carinhoso
- - Coldplay | Arr. Gabriel Novais - Viva la Vida
- Duo Violoncelo e Percussão: Fabrício Acelino Brogio de Moura, violoncelo e Gabriel Novais de Almeida, percussão.
- (28/07) SÉRIE QUARTA CLÁSSICA
- 19h | Casa da Música Sônia Cabral
- - Ludwig van Beethoven - Septeto em mi bemol maior, Op. 20
- Septeto de cordas e sopros: Diego Adinolfi Vieira, violino; Ildefonso Inácio de Barros Junior, viola; Jonathan Santos Azevedo, violoncelo; Jean Carlos Almeida de Oliveira, contrabaixo; Cristiano Alves Costa, clarinete; Deyvisson Vinicius de Vasconcelos, fagote; Uriel Borges Vieira Silva, trompa.
- AGOSTO
- (05/08) SÉRIE QUINTA CLÁSSICA
- 19h | Teatro Glória
- - Georg Philipp Telemann - Burlesque, de Don Quixote
- - Georg Philipp Telemann - Concerto para duas trompas
- - Joseph Haydn - Quarteto de cordas op. 76, n. 6 (segundo movimento, Fantasia)
- - Joseph Haydn - Cassatio a 6
- Quinteto Camburi: Lucas Miranda de Azevedo, Kedma Johnson do Nascimento da Silva, violinos; Daniel Damasceno Amaral, viola; Felipe de Luna Silva, violoncelo; Felipe Medeiros Fagundes, contrabaixo. Solistas: Ricardo Ferreira Lepre e Uriel Borges Vieira Silva, trompas.
- (11/08) SÉRIE QUARTA CLÁSSICA
- 19h | Casa da Música Sônia Cabral
- - Georg Philipp Telemann - Concerto a 4 viole, n.º 2
- - Arcangelo Corelli | Arr. Katrina.Wreede - Christmas Concerto
- - Tradicional | Arr. Eliana Haig - Dona Nobis Pacem
- - Felix Mendelssohn | Arr. David Bynog - Adagio da Sinfonia para cordas VIII
- - Gabriel Fauré | Arr. Sancho Engaño - Pavane
- - Jules Massenet | Arr. Ross Cohen - Élégie
- - Eric Satie | Arr. Sancho Engaño - Jack in the Box
- - Michael Kimber - Viola Fight Song (sobre temas de obras escritas para viola por H. Berlioz, J. Brahms, C. Stamitz, G. Telemann, B. Bartók, J. C. Bach, J. S. Bach
- - Maurice Arnold | Arr. David Bynog - A Canadian Boat Song
- - Chico Buarque de Holanda | Arr. Leonardo Gonçalves - Todo Sentimento
- - The Beatles | Arr. Igor Bachare - Eleanor Rigby
- Conjunto de violas da Oses: Carla Fernandes Cardozo, Carlos Roberto Berto, Daniel Damasceno Amaral, Ernesto José Peña Gonzáles, Ildefonso Inácio de Barros Junior, Maria Aparecida Reis Valiatti Passamae, Renata de Oliveira Lopes Mendes, Rodney de Amorim Silveira.
- (19/08) SÉRIE QUINTA CLÁSSICA
- 19h | Teatro Glória
- - Ludwig van Beethoven - Quarteto de Cordas Op. 18, n. 4
- - Antonin Dvorak - Quarteto Americano
- Quarteto Bratya: Diego Adinolfi Vieira, Elton Reis Mancuzo, violinos; Rodney de Amorim Silveira, viola; Jonathan Santos Azevedo, violoncelo.
- (25/08) SÉRIE QUARTA CLÁSSICA
- 19h | Casa da Música Sônia Cabral
- - Paul Dukas - Fanfare pour précéder La Péri
- - George Gershwin | Arr. Everson Salazar - Rhapsody in Blue Impressions
- - George Gershwin | Arr. Jean-Fraçois Taillard – Someone to Watch Over Me
- - Sammy Fain | Arr. Everson Salazar - Love is a Many Splendored Thing
- - José Barbosa da Silva (Sinhô) | Arr. Everson Salazar - Jura
- - Antônio Carlos Jobim | Arr. Everson Salazar - Wave
- - Ari Barroso | Arr. Antônio Paulo Filho - Na Baixa do Sapateiro
- - Ari Barroso | Arr. Everson Salazar - Aquarela do Brasil
- Conjunto de metais e percussão da Oses:
- Trompas: Alan Vinícius de Souza, Ricardo Ferreira Lepre, Uriel Borges Vieira Silva, Weslei Leônidas da Silva, Willian Sampaio da Costa
- Trompetes: Anderson Ferreira da Silva, Mizael de Andrade, Renan da Silva Sena
- Trombones: Fernando Ferreira, Fredson Luiz Monteiro
- Trombone baixo: Jorge Luiz de Melo
- Tuba: Deivid Wilson Peleje
- Tímpanos / percussão: Gabriel Novais de Almeida, Hugo Silva Rocha, Marco Antônio Reis Lima
- SETEMBRO
- (02/09) SÉRIE QUINTA CLÁSSICA
- 19h | Teatro Glória
- - Georg Goltermann - Morceaux De Salon (Religioso - Noturno)
- - Isaac Albeniz – Tango
- - Antonin Dvorak - Slavonic Dance
- - Astor Piazzolla - Melodia em Lá
- - Antonin Dvorak - Humoreske
- - Frederick Bye - Suíte Galante (Menueto - Idyll - Humoresque)
- - Astor Piazzolla - El Gordo Triste
- Cello Vix & Cia: Alex Nunes Castilhos, Christian Alberto Munawek, Fabrício Acelino Brogio de Moura, Felipe de Luna Silva, Gina Denise Barreto Soares, Jonathan Santos Azevedo, Sanny Santos de Souza
- (04/09) SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS
- 19h | Palácio Anchieta - Centenário da Academia Espírito - Santense de Letras
- - Ernesto Nazareth | Arr: Dolarino Pereira da Rocha - Brejeiro
- - William Christopher Handy | Arr: Bill Holcombe - St. Louis Blues
- - Alfredo da Rocha Viana Filho (Pixinguinha) | Arr: J. Cerdeira - Carinhoso
- - Bart Howard | Arr: Jack Gale - Fly Me To The Moon
- - Ari Barroso | Arr: José Ursicino da Silva (Duda) – Aquarela do Brasil
- - Tim Maia | Arr: Marcos Pacheco - Só Tim Maia
- Quinteto de Metais: Ricardo Ferreira Lepre, trompa; Deivid Wilson Peleje, tuba; Fredson Luiz Monteiro, trombone; Anderson Ferreira da Silva, trompete; Mizael de Andrade, trompete. Participação especial: Gabriel Novais, percussão.
- (16/09) SÉRIE QUINTA CLÁSSICA
- 19h | Teatro Glória
- - Henry Purcell - Abertura da ópera Rei Arthur
- - Giovanni Battista Sammartini - Sinfonia em dó menor, J-C 9
- - Antonio Vivaldi - Concerto para fagote e cordas em ré menor - RV 481 (Solista: Deyvisson Vinicius de Vasconcelos, fagote)
- - Georg Philipp Telemann - Concerto para viola (Solista: Rodney de Amorim Silveira, viola)
- - Johann Sebastian Bach - Concerto para dois violinos em ré menor (Solistas: Diego Adinolfi Vieira e Elton Reis Mancuzo, violinos)
- - Karl Jenkins – Palladio - Concerto grosso para orquestra de cordas
- Orquestra de Cordas da Oses:
- Violinos: Alda Coutinho, Alexandre de Oliveira, Diego Adinolfi, Ed Carlo Kiepper, Edilene Kiepper Lopes, Elton Reis Mancuzo, Emily Cristina dos Santos, Felipe Ribeiro da Silva, Filipe Dias da Costa, Ilberto Kiepper, Jacqueline da Costa Xavier de Lima Aguero, Junia Lins Gruvira dos Santos, Kedma Johnson, Leonardo David, Lucas de Azevedo, Oscar Orjuela, Wagner Pereira de Souza.
- Violas: Carla Fernandes Cardozo, Carlos Roberto Berto, Daniel Damasceno Amaral, Ernesto José Peña Gonzáles, Ildefonso Inácio de Barros Junior, Maria Aparecida Reis Valiatti Passamae, Renata de Oliveira Lopes Mendes, Rodney de Amorim Silveira.
- Violoncelos: Alex Nunes Castilhos, Christian Munawek, Fabrício Acelino Brogio de Moura, Felipe de Luna, Gina Denise Barreto Soares, Jonathan Azevedo, Sanny Santos de Souza.
- Contrabaixos: Felipe Medeiros, Fernando Rueda, Jean Carlos Almeida de Oliveira, João Paulo Ferreira Campos, Leandro Nery, Michael Hochreiter.
- (22/09) SÉRIE QUARTA CLÁSSICA
- 19h | Casa da Música Sônia Cabral
- - Giovanni Bottesini - Quinteto de Cordas em dó menor
- - Alessandro Marcello - Concerto para oboé e cordas em ré menor
- Quinteto Camburi: Lucas de Azevedo, Kedma Johnson, violinos; Daniel Amaral, viola; Felipe de Luna, violoncelo; Felipe Medeiros, contrabaixo. Solista: Mosie Schulz, oboé.
- (30/09) SÉRIE QUINTA CLÁSSICA
- 19h | Teatro Glória
- - Aaron Copland - Fanfare for the Common Man;
- - Fernando Morais - Itaratã
- - George Gershwin | Arr. Fernando Morais – Bess, You is My Woman Now
- - George Gershwin | Arr. Fernando Morais – Summertime
- - Egberto Gismonti | Arr. Fernando Morais – Sete Anéis
- - Francisco Mignone | Arr. Marcus Bonna – Maracatu do Chico Rei
- - Astor Piazzola | Arr. Fernando Morais – Adiós Nonino
- - Antonio Pecci Filho (Toquinho) e Vinícius de Moraes | Arr. Fernando Morais – Tarde em Itapoã
- Conjunto de metais e percussão da Oses: Trompas: Alan Vinícius de Souza, Ricardo Lepre, Uriel Borges, Weslei Leônidas da Silva, Willian Sampaio da Costa; Trompetes: Anderson Ferreira da Silva, Mizael de Andrade, Renan Sena; Trombones: Fernando Ferreira, Fredson Luiz Monteiro; Trombone baixo: Jorge Luiz de Melo; Tuba: Deivid Peleje; Tímpanos / percussão: Gabriel Novais, Hugo Rocha, Marco Antônio Reis.
- OUTUBRO
- (06/10) SÉRIE QUARTA CLÁSSICA
- 19h | Casa da Música Sônia Cabral
- - Georg Friedrich Handel - da Suíte Música Aquática (Allegro maestoso)
- - Karl Friedrich Abel - Quarteto em Lá maior
- - Wolfgang Amadeus Mozart - Quarteto em Ré maior, K-285
- - Antônio Carlos Jobim - Água de Beber
- Flauta e Trio de Cordas: Lucas Rodrigues, flauta; Filipe Dias da Costa, violino; Ildefonso de Barros, viola; Sanny Santos de Souza, violoncelo.
- (14/10) SÉRIE QUINTA CLÁSSICA
- 19h | Teatro Glória
- - Johannes Brahms - Sexteto n.º 1, Op. 18
- Sexteto de Cordas: Felipe Ribeiro, violino I; Emily Cristina dos Santos, violino II; Ernesto Gonzáles, viola I; Oscar Orjuela, viola II; Christian Munawek, violoncelo I; Felipe de Luna, violoncelo II.
- (28/10) SÉRIE QUINTA CLÁSSICA
- 19h | Teatro Glória
- - Albert William Ketèlbey – In a Persian Market
- - Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto para violino n.º 5, em lá maior, K-219
- - Igor Borodin – Danças Polovtsianas da ópera O Príncipe Igor
- - Mikhail Mikhailovich Ippolitov-Ivanov – Procession of the Sardar, da obra Caucasian Sketches Op. 10
- Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo
- Solista: Diego Adinolfi, violino
- NOVEMBRO
- (03/11) SÉRIE QUARTA CLÁSSICA
- 19h | Casa da Música Sônia Cabral
- - Osvaldo Lacerda - Invenção para Clarineta e Trompa
- - Francis Poulenc - Sonata para trompa, trompete e trombone
- - Música popular irlandesa - Londonderry Air
- - Alfredo da Rocha Viana Filho (Pixinguinha) – Rosa
- - Vital Farias - Ai que Saudade d’ocê
- Duo de clarinete e trompa: Franciany Mairink, clarinete; Weslei Leônidas da Silva, trompa; Weslley Luiz Aranda, trombone (músico convidado)
- - Keiko Abe – Prism
- - Johann Sebastian Bach – Concerto para violino em lá menor (1º mov) – versão para xilofone
- - Tradicional | Arr. Hugo Silva Rocha – Deus está aqui
- - Ney Rosauro – Prelude and Blues
- Xilofone | Vibrafone solo: Hugo Silva Rocha
- - Osvaldo Lacerda: Invenção para flauta e fagote
- - Alfredo da Rocha Viana Filho (Pixinguinha) e Benedito Lacerda: Ainda me recordo; Descendo a serra; Os oito batutas; Um a zero; Seu Lourenço no vinho e Vou vivendo
- Duo de flauta e fagote com percussão: Danilo Klen, flauta; Deyvisson Vasconcelos, fagote; Gabriel Novais, percussão.
- (11/11) SÉRIE QUINTA CLÁSSICA
- 19h | Teatro Glória
- - Wolfgang Amadeus Mozart – Sinfonia n.º 38, em ré maior, “Praga”, K-504
- - Carl Maria Von Weber – Concertino para clarinete Op. 26
- - Rimsky-Korsakov – Capriccio Espagnol, Op. 34
- Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo
- Solista: Cristiano Costa, Clarinete
- (17/11) SÉRIE QUARTA CLÁSSICA
- 19h | Casa da Música Sônia Cabral
- - Alceu Camargo - Valsinha; Primeira gavota; Segunda gavota; Caminhando; Conversa no lago: o grilo e o sapo; Canção de ninar; Vamos Cantat; Momento musical; Adágio para cordas
- - Alexandre Levy - Reverie
- - César Guerra-Peixe - Mirim
- - Carlos Cruz - Mestre Vitalino
- - Ernani Aguiar - Quatro momentos
- Quinteto de Cordas: Wagner Pereira de Souza, Felipe Ribeiro, violinos; Maria Aparecida Valiatti, viola; Fabrício Acelino, violoncelo; Jean Carlos Almeida, contrabaixo.
- (25/11) SÉRIE QUINTA CLÁSSICA
- 19h | Teatro Glória
- - Gioachino Rossini – Abertura da ópera “O Barbeiro de Sevilha”
- - Giovanni Bottesini – Gran Duo Concertante
- - Felix Mendelssohn – Sinfonia n.º 4, em lá maior, Op. 90 “Italiana”
- Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo
- Solistas: Lucas Azevedo, violino e Felipe Medeiros, contrabaixo.
- DEZEMBRO
- (01/12) SÉRIE QUARTA CLÁSSICA
- 19h | Casa da Música Sônia Cabral
- - Jorge Saadi/Arr. de piano Jorge Saadi – Costa Pereira
- - Jorge Saadi/Arr. de piano Jorge Saadi – Vitória-Rio Flight
- - Jorge Saadi/Arr. de piano Jorge Saadi – Viver o Rio e Vitória
- - Cariê Lindenberg/Arr. de piano J. Saadi – Devaneio
- - Antônio Carlos Jobim/Arr. de piano Jorge Saadi – Samba de uma nota só
- - Antônio Carlos Jobim/Arr. de piano Jorge Saadi – Águas de Março
- - Henry Mancini – Mr. Lucky
- - Marcos Valle – Pigmaleão 70
- - Hermeto Paschoal – Bebe
- - Cristóvão Bastos – Resposta ao Tempo
- - Jorge Saadi, música e Tina Tironi – Lugar Comum
- - Lô Borges – Trem Azul
- Duo de contrabaixo e piano: Fernando Rueda, contrabaixo e Jorge Saadi, piano (músico convidado)
- (09/12) SÉRIE QUINTA CLÁSSICA
- 19h | Teatro Glória
- - Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto para flauta e harpa em dó maior, K. 299/297c
- - Ludwig van Beethoven – Sinfonia n.º 5, em dó menor, Op. 67
- Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo
- Solistas: Lucas Rodrigues, flauta e Maíni Moreno, harpa.
- (16 e 17/12) SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS
- 19h | Teatro Glória
- - J. Strauss – Abertura da opereta Die Fledermaus (O Morcego)
- - Joaquin Rodrigo – Concerto de Aranjuez
- - Georges Bizet – Entreatto da ópera Carmen
- - Pietro Mascagni – Intermezzo, da ópera Cavalleria Rusticana
- - Johann Strauss Jr. – Tritsch Tratsch Polka, Op. 214
- - Franz von Suppé – Abertura da opera Cavalaria Ligeira
- - Johann Strauss I – Marcha Radetzky
- - Leroy Anderson – A Christmas Festival
- Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo
- Participação especial: ELIAS BELMIRO, violão
SERVIÇO
- ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPÍRITO SANTO (OSES) - TEMPORADA 2021 - SEGUNDO SEMESTRE
- Data: de 25 de julho de 2021 a 17 de dezembro de 2021
- Locais: Casa da Música Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n, Centro de Vitória) e Teatro do Centro Cultural Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro de Vitória)
- Ingressos: R$ 2 (inteira) e R$ 1 (meia-entrada) no Sônia Cabral; R$ 10 (preço único) no Sesc Glória. Vendas na bilheteria das casas na semana anterior à apresentação
- Informações: pelo Instagram da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo