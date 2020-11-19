Poucas&Boas: Vereador vai a Aparecida agradecer a maior votação do ES

Denninho mostra o terço que está levando para Aparecida Crédito: Alessandro Soares

Vereador mais votado no Estado, Denninho Silva (Cidadania) viajou para Aparecida, no interior de São Paulo, para agradecer os 7.213 votos que o reelegeram para a Câmara de Vitória e a cura da Covid-19 , doença que contraiu duas semanas antes da eleição. Ele chegou a ficar internado na UTI por cerca de 10 dias.

Denninho foi acompanhado de três amigos. “Sou devoto de Nossa Senhora Aparecida e por isso vou rezar aos pés da imagem dela para agradecer minha reeleição e a cura da Covid”, diz o parlamentar que já anunciou que apoiará o Delegado Pazolini (Republicanos) no segundo turno na Capital . Aliás, há 14 anos, e duas vezes ao ano, o vereador diz que vai à cidade da Padroeira do Brasil pagar promessas.

MAGNO&CHURCHILL

No dia da eleição, o ex-senador e cantor de pagode gospel Magno Malta publicou a seguinte mensagem, cuja autoria seria de Winston Churchill. “O socialismo é a filosofia do fracasso, a crença da ignorância, a pregação da inveja”. A propósito, o PT está no segundo turno em Vitória e em Cariacica. E um dos candidatos tem a simpatia do ex-senador: o Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos), com quem até presidiu sessão de CPI.

CRIA DE MALTA

Lembrando que, em Vitória, o candidato do ex-senador estreou mal nas urnas. Halpher Luiggi (PL) ficou em 10º lugar com menos de mil votos. Foram exatos 998 (0,58%).

APOIO NACIONAL

O ator, humorista e roteirista Gregório Duvivier anunciou apoio a João Coser. Em um vídeo, ele diz que é fácil escolher o lado do petista pela experiência e pela ficha limpa do ex-prefeito de Vitória. E fez pesadas críticas a Pazolini (Republicanos).

DIA AÍ, MIRIAM

Da colunista Miriam Leitão, em seu texto para O Globo nesta quinta-feira (19), no qual fala sobre partidos e a complicada política brasileira. “O Espírito Santo teve vários governos de esquerda ou centro-esquerda, deu vitória de 63,19% a Bolsonaro em 2018. Hoje, a taxa de aprovação do presidente é de apenas 28%. O segundo turno em Vitória será disputado entre João Coser (PT), e Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos). Apesar do partido de Pazolini, quem teve o apoio de Bolsonaro lá foi o Capitão Assumção, um dos líderes do motim da Polícia Militar.”

DIA AÍ, MIRIAM 2

Por fim, ela mostra que o Brasil não é para iniciantes: “O mesmo centrão que esteve nos governos de Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer está hoje com Bolsonaro, mas pode não estar. Segundo a definição de um político experiente: ‘O centrão troca de camisa quando sente o cheiro de mudança. Num dia era ‘presidenta’ Dilma, no outro votava pelo impeachment.’ A política é assim complicada no Brasil”.

NO TATAME DAS ELEIÇÕES

O judoca capixaba, naturalizado libanês, Nacif Elias tem sido um grande apoiador da campanha de Pazolini. Nacif disputou as Olimpíadas do Rio, em 2016.

ANTIGUIDADE É POSTO

João Coser (PT) tem batido na tecla, nas redes sociais, de que pode fazer diferente por causa de sua experiência anterior como gestor.

VAI TER MÚSICA?

Coser fechou aliança com o diretório municipal do Podemos. Será que vai ter no trio do petista o axé da música do partido?

HOMEM DE FAMÍLIA

Euclério Sampaio (DEM) promete criar a Casa da Família, em Cariacica, que vai reunir os centros de referência da mulher, do idoso e do jovem.

MC CÉLIA

Eleitores mais jovens de Cariacica têm feito vídeos para a candidata Célia Tavares (PT) na batida do funk. É pancadão de tudo quanto é jeito.

VALE A PENA VER DE NOVO?

No segundo turno em Cariacica, estão circulando publicações em redes sociais utilizando material manipulado da candidata a prefeita Célia Tavares (PT) de 2018, quando ela foi candidata ao Senado. Os autores da publicação se esqueceram, inclusive, de remover o número antigo, pois aparece no material o “131”, número de urna da candidata no último pleito.

OREMOS, POIS

Neucimar Fraga (PSD) anunciou apoio à candidatura de Arnaldinho Borgo (Podemos), em Vila Velha, mas suas atenções e orações estão na Serra. Uma vitória de Sérgio Vidigal pode levá-lo para o Planalto Central e torná-lo deputado federal.

MAS NEM REZANDO

O ex-vice-governador César Colnago (PSDB) ficou pelo caminho para ocupar uma cadeira na Câmara Federal. Segundo suplente da coligação, ele teria a vaga garantida com as possíveis vitórias de Vidigal, na Serra, e Norma Ayub (DEM), em Marataízes. Foi derrubado pela derrota da candidata.

DE @MAX PARA @ARNALDINHO

Trajado da máscara que tem usado nas suas caminhadas por Vila Velha, Max Filho (PSDB), que busca a reeleição, manda recado diretamente a Arnaldinho Borgo: “Não há espaço para quem acha que gerir uma cidade como a nossa é uma simples aventura. É preciso seriedade e experiência”.

NO MURO

Coronel Wagner (PL) declarou que não vai apoiar nenhum candidato em Vila Velha e desejou sorte aos rivais.

TOM LÁ EM CIMA

Fábio Duarte (Rede) tem elevado o tom contra Vidigal. Já fez denúncia de suposto flagrante de fake news por parte da campanha do rival e atacou uma pesquisa, aparentemente interna, feita por um instituto. O candidato tenta virar o jogo ao lado ao prefeito Audifax Barcelos (Rede).

ATENÇÃO, ELEITOR

A propaganda eleitoral gratuita volta nesta sexta-feira (20). O bloco com os candidatos no segundo turno será veiculado nas rádios nos horários das 7h às 7h10, e das 12h às 12h10. Já na TV, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

SALAS PARA ONG'S

O deputado estadual Doutor Hércules (MDB), após constatar nesta coluna que o edital de cessão das salas do Edifício Portugal seriam destinadas exclusivamente as entidades culturais e esportivas, apresentou indicação ao governo do Estado requerendo a inclusão das associações do Terceiro Setor de Assistência Social e Saúde no rol de entidades aptas a participarem do edital.

NO MURO 2

Por falar no Dr. Hércules, ele avisa que só vai anunciar nesta sexta (20) sua posição no segundo turno em Vila Velha.

SEM MURO

O senador Fabiano Contarato (Rede) anunciou que apoia João Coser (PT) no segundo turno em Vitória.

ALÔ, ELEITOR!