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ES 166

Acidente entre carros deixa três pessoas feridas em Conduru

Segundo a Polícia Militar, os carros bateram de frente. O Corpo de Bombeiros e o resgate do Samu foram acionados para prestar o socorro às vítimas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 set 2021 às 11:56

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 11:56

Acidente em Conduru, na ES 166
Acidente em Conduru, na ES 166 Crédito: Leitor| A Gazeta
Um acidente deixou três pessoas feridas na noite desta segunda-feira (13), na ES 166, na altura do distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os carros bateram de frente. O Corpo de Bombeiros e o resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar o socorro às vítimas.
As causas da batida não foram informadas. Imagens feitas por motoristas, que passaram logo após o acidente, mostram as frentes dos veículos destruídas. O trânsito precisou ser interrompido para o atendimento às vítimas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram imobilizadas, em trabalho conjunto com a equipe do Samu. A terceira vítima, com dores e escoriações pelo corpo, foi resgatada pelos Bombeiros. Todos foram encaminhados à Santa Casa de Castelo, mas o estado de saúde não foi informado pela unidade.

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