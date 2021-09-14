Acidente entre carros deixa três pessoas feridas em Conduru

Um acidente deixou três pessoas feridas na noite desta segunda-feira (13), na ES 166, na altura do distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os carros bateram de frente. O Corpo de Bombeiros e o resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar o socorro às vítimas.
As causas da batida não foram informadas. Imagens feitas por motoristas, que passaram logo após o acidente, mostram as frentes dos veículos destruídas. O trânsito precisou ser interrompido para o atendimento às vítimas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram imobilizadas, em trabalho conjunto com a equipe do Samu. A terceira vítima, com dores e escoriações pelo corpo, foi resgatada pelos Bombeiros. Todos foram encaminhados à Santa Casa de Castelo, mas o estado de saúde não foi informado pela unidade.