Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus

Um ciclista de 73 anos morreu após ser atingido por uma moto no bairro Bom Sucesso, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no domingo (19). O condutor da moto contou à Polícia Militar que seguia pela avenida principal, sentido Santo Antônio, quando o idoso apareceu repentinamente na frente do veículo. O motociclista levava na garupa a esposa, que confirmou a mesma versão do acidente.
De acordo com a PM, testemunhas disseram que o ciclista estava atravessando a rua, mas não olhou para os lados. A moto colidiu no pneu dianteiro da bicicleta, que chegou a se soltar e ficou agarrado ao freio da motocicleta. Segundo a polícia, o idoso estava alcoolizado. Ele foi socorrido pelo Samu/192 e levado para o Hospital Roberto Silvares.
Ainda segundo a PM, o condutor da moto, após acionar o socorro, precisou sair do local por conta de ameaças da família do idoso. A Polícia Científica informou que, na madrugada desta segunda-feira (20), foi acionada para fazer o recolhimento do corpo no hospital, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
A Polícia Civil informou que o motociclista foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi ouvido e liberado conforme o Código de Trânsito Brasileiro. A medida foi adotada porque ele permaneceu no local até a chegada do socorro e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.