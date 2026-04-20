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Copa do Mundo

Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha

31% dos entrevistados disseram que não pretendem assistir aos jogos do Mundial

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 13:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 abr 2026 às 13:45
Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Divulgação/Adidas

A pouco menos de dois meses para o início da Copa do Mundo, com uma seleção que não inspira grande confiança nos torcedores, a maioria dos brasileiros não demonstra vontade de acompanhar as partidas do torneio sediado por Estados Unidos, Canadá e México.

Segundo pesquisa Datafolha, 54% da população diz não ter interesse em assistir aos jogos do Mundial. O instituto ouviu 2.004 pessoas, entre os dias 7 e 9 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Esse é o maior percentual da série histórica, iniciada em 1994, ultrapassando em um ponto percentual o recorde anterior, registrado antes da Copa de 2018, na Rússia. Às vésperas da edição no Qatar, em 2022, 51% demonstravam pouco interesse no torneio.


O desinteresse é consideravelmente maior entre as mulheres (62%) em comparação com os homens (46%).

Também ao Datafolha, 31% dos entrevistados disseram que não pretendem assistir aos jogos do Mundial.

Segundo torcedores ouvidos pela Folha de S. Paulo, o desempenho da seleção contribui para a empolgação em baixa.


O time de Carlo Ancelotti encerrou as Eliminatórias com uma derrota para a Bolívia e em quinto na tabela de classificação, sua pior colocação na história. Em amistosos, também acumulou tropeços contra Japão, Tunísia e França.

"Confesso que nunca fui muito do futebol. Mesmo assim, Copa sempre teve um clima diferente, com gente reunida, todos com a mesma camisa, e aquele assunto que acabava conectando todo mundo de forma espontânea, mas hoje sinto que isso deu uma esfriada. Não sei se é só pela seleção, que já não passa a mesma confiança de antes, ou se é algo mais geral", afirmou o empresário Denis Seiji Alvarenga, 43.


Conforme o instituto, 17% dos entrevistados responderam ter "grande interesse" em acompanhar a Copa. É o menor percentual da série histórica, um ponto percentual abaixo do recorde anterior da Copa na Rússia.

O maior percentual foi registrado na de 1994, quando 56% dos entrevistados disseram estar muito interessados.


Vinicius Júnior, jogador da Seleção Brasileira
IMAGO / ZUMA Press Wire

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