Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha

A pouco menos de dois meses para o início da Copa do Mundo, com uma seleção que não inspira grande confiança nos torcedores, a maioria dos brasileiros não demonstra vontade de acompanhar as partidas do torneio sediado por Estados Unidos, Canadá e México.
Segundo pesquisa Datafolha, 54% da população diz não ter interesse em assistir aos jogos do Mundial. O instituto ouviu 2.004 pessoas, entre os dias 7 e 9 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
Esse é o maior percentual da série histórica, iniciada em 1994, ultrapassando em um ponto percentual o recorde anterior, registrado antes da Copa de 2018, na Rússia. Às vésperas da edição no Qatar, em 2022, 51% demonstravam pouco interesse no torneio.
O desinteresse é consideravelmente maior entre as mulheres (62%) em comparação com os homens (46%).
Também ao Datafolha, 31% dos entrevistados disseram que não pretendem assistir aos jogos do Mundial.
Segundo torcedores ouvidos pela Folha de S. Paulo, o desempenho da seleção contribui para a empolgação em baixa.
"Confesso que nunca fui muito do futebol. Mesmo assim, Copa sempre teve um clima diferente, com gente reunida, todos com a mesma camisa, e aquele assunto que acabava conectando todo mundo de forma espontânea, mas hoje sinto que isso deu uma esfriada. Não sei se é só pela seleção, que já não passa a mesma confiança de antes, ou se é algo mais geral", afirmou o empresário Denis Seiji Alvarenga, 43.
Conforme o instituto, 17% dos entrevistados responderam ter "grande interesse" em acompanhar a Copa. É o menor percentual da série histórica, um ponto percentual abaixo do recorde anterior da Copa na Rússia.
O maior percentual foi registrado na de 1994, quando 56% dos entrevistados disseram estar muito interessados.