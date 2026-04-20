  • Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Ginástica rítmica

Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo

A competição ocorreu neste domingo (19) e foi o segundo pódio do conjunto no Mundial

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 12:22

Redação de A Gazeta

Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
A capixaba Sofia Madeira garantiu a medalha de prata na série de cinco bolas na etapa de Baku, no Azerbaijão, da Copa do Mundo. A atleta integrou o quinteto que obteve nota 26.350 na final, sendo superada apenas pelo conjunto israelense com 26.650 pontos. A competição ocorreu neste domingo (19) e foi o segundo pódio do grupo no Mundial.


Além de Sofia, que é contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), a equipe foi composta por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves e Julia Kurunczi. O conjunto também disputou a final da série mista (três arcos e dois pares de maças) e terminou na quinta posição.


O resultado em Baku foi o segundo pódio da equipe na Copa do Mundo. Na semana anterior, em Tashkent, no Uzbequistão, o conjunto também foi vice-campeão, desta vez na série mista, com apresentação ao som de "Abracadabra", de Lady Gaga.

