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Tensão em Andorinhas

Com suspeita de bomba, rua é isolada pela PM em bairro de Vitória

Granada de fabricação caseira foi detonada pelo esquadrão antibombas da Polícia Militar no início da tarde quarta-feira (15). Não se sabe como nem quem deixou o artefato

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 13:23

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

15 set 2021 às 13:23
Com suspeita de bomba, rua é isolada pela PM em bairro de Vitória
Com suspeita de bomba, rua é isolada pela PM em bairro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Uma granada de fabricação caseira que motivou o isolamento de uma rua do bairro Andorinhas, em Vitória, desde o início da tarde desta quarta-feira (15) foi detonada pelo esquadrão antibombas da Polícia Militar por volta das 15h20. O local onde estava o artefato fica ao lado da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Izaura Marques da Silva que, segundo a Secretaria de Educação de Vitória (Seme), está atendendo os alunos por meio do serviço emergencial remoto nesta quarta.
De acordo com o soldado Pedro Frasson, o artefato poderia ter machucado várias pessoas, por ser de fabricação caseira e se utilizar de objetos cortantes, como pregos e pedaços de metal.
Era uma granada improvisada, que normalmente o pessoal do tráfico usa. Pode ser chamado de um tipo de bomba caseira, fabricada por bandidos. Começaram a usar mais no ano passado, quando houve um aumento muito substancial do uso dessas granadas e artefatos improvisados para atacar gangues rivais", afirmou o militar.

VEJA VÍDEOS DA AÇÃO DO ESQUADRÃO ANTIBOMBAS DA PM

Por volta das 14h30, o esquadrão antibombas da Polícia Militar chegou ao local.
Em seguida, às 15h, o técnico explosivista equipado se aproximou do artefato e fez algumas fotos.
Após registrar as imagens, o policial fez o uso de um objeto parecido com um bastão para isolar o artefato que, até então, não se sabia o que era exatamente.
Abaixo, a sequência de imagens do momento da explosão da granada de fabricação caseira, que aconteceu por volta das 15h20.

Sequência mostra momento da explosão de artefato em Andorinhas

Com suspeita de bomba, rua é isolada pela PM em bairro de Vitória

ENTENDA A SITUAÇÃO 

Moradores da região afirmaram à reportagem da TV Gazeta que ouviram tiros no bairro durante a manhã desta quarta-feira. Eles não souberam afirmar se ocorreu um confronto ou se criminosos que passaram atirando, mas os carros estacionados na rua têm marcas de tiros.
A polícia não sabe como nem por quem o artefato foi deixado no local e se há relação com os disparos de arma de fogo ouvidos pelos moradores. Por volta das 14h30, o esquadrão antibombas da Polícia Militar chegou ao local. A área foi isolada. Bares e outros estabelecimentos comerciais ao redor foram fechados.

Sequência mostra momento da explosão de artefato em Andorinhas

Atualização

15/09/2021 - 4:10
Após a publicação desta matéria, o texto foi atualizado com vídeos e informação sobre a atuação do esquadrão antibombas da Polícia Militar no local.

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