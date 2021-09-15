Com suspeita de bomba, rua é isolada pela PM em bairro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Uma granada de fabricação caseira que motivou o isolamento de uma rua do bairro Andorinhas, em Vitória , desde o início da tarde desta quarta-feira (15) foi detonada pelo esquadrão antibombas da Polícia Militar por volta das 15h20. O local onde estava o artefato fica ao lado da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Izaura Marques da Silva que, segundo a Secretaria de Educação de Vitória (Seme), está atendendo os alunos por meio do serviço emergencial remoto nesta quarta.

De acordo com o soldado Pedro Frasson, o artefato poderia ter machucado várias pessoas, por ser de fabricação caseira e se utilizar de objetos cortantes, como pregos e pedaços de metal.

Era uma granada improvisada, que normalmente o pessoal do tráfico usa. Pode ser chamado de um tipo de bomba caseira, fabricada por bandidos. Começaram a usar mais no ano passado, quando houve um aumento muito substancial do uso dessas granadas e artefatos improvisados para atacar gangues rivais", afirmou o militar.

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VEJA VÍDEOS DA AÇÃO DO ESQUADRÃO ANTIBOMBAS DA PM

Por volta das 14h30, o esquadrão antibombas da Polícia Militar chegou ao local.

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Em seguida, às 15h, o técnico explosivista equipado se aproximou do artefato e fez algumas fotos.

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Após registrar as imagens, o policial fez o uso de um objeto parecido com um bastão para isolar o artefato que, até então, não se sabia o que era exatamente.

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Abaixo, a sequência de imagens do momento da explosão da granada de fabricação caseira, que aconteceu por volta das 15h20.

Sequência mostra momento da explosão de artefato em Andorinhas

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ENTENDA A SITUAÇÃO

Moradores da região afirmaram à reportagem da TV Gazeta que ouviram tiros no bairro durante a manhã desta quarta-feira. Eles não souberam afirmar se ocorreu um confronto ou se criminosos que passaram atirando, mas os carros estacionados na rua têm marcas de tiros.

A polícia não sabe como nem por quem o artefato foi deixado no local e se há relação com os disparos de arma de fogo ouvidos pelos moradores. Por volta das 14h30, o esquadrão antibombas da Polícia Militar chegou ao local. A área foi isolada. Bares e outros estabelecimentos comerciais ao redor foram fechados.

Sequência mostra momento da explosão de artefato em Andorinhas