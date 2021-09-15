PM persegue suspeitos, recupera carro roubado e apreende arma na Serra

Um carro roubado, que pertencia a um motorista de aplicativo, foi recuperado pela Polícia Militar após uma perseguição no bairro São Marcos, na Serra, na noite desta terça-feira (14). Dois suspeitos, ocupantes do veículo, conseguiram fugir, mas a polícia apreendeu uma pistola calibre 380 com 33 munições e dois carregadores.
A Polícia Militar informou que uma viatura fazia patrulhamento no bairro quando passou por dois homens em um carro modelo Chevrolet Classic, que, segundo a PM, começaram a fugir assim que cruzaram a viatura. Os militares começaram a perseguir o veículo que, em certo momento, parou. Os dois ocupantes conseguiram fugir a pé pulando muros de casas na região.
Dentro do veículo, os militares encontraram a arma com as munições e carregadores. Os policiais fizeram contato com o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e constataram que tratava-se de um veículo que havia sido roubado horas antes, no bairro Divinópolis, também na Serra.