PM persegue suspeitos, recupera carro roubado e apreende arma na Serra

A Polícia Militar informou que uma viatura fazia patrulhamento no bairro quando passou por dois homens em um carro modelo Chevrolet Classic, que, segundo a PM, começaram a fugir assim que cruzaram a viatura. Os militares começaram a perseguir o veículo que, em certo momento, parou. Os dois ocupantes conseguiram fugir a pé pulando muros de casas na região.