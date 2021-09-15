Moradores de Santa Tereza fizeram protesto na manhã desta quarta-feira (15) por causa de morte de jovem no Morro do Quadro Crédito: Vitor Jubini

TRANSPORTE PÚBLICO: DUAS LINHAS MODIFICADAS

Alguns ônibus deixaram de circular no Morro do Quadro nesta quarta-feira. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) , foram modificados, temporariamente, os itinerários de duas linhas municipais: 151 (Santa Marta - Rodoviária) e 123 (Bairro República - Bela Vista).

A Ceturb-ES informou que as linhas "não estão entrando no Morro do Quadro e indo até as imediações do Sambão do Povo" e que a medida foi adotada "para segurança de passageiros e trabalhadores do transporte público". Por enquanto, não há previsão de restabelecimento.

"As duas linhas juntas transportam, em média, 1.800 passageiros por dia. Assim que a situação no local for normalizada, os ônibus voltarão a fazer o itinerário normal" Ceturb-ES - Trecho de nota

Na manhã desta quarta, dois ônibus foram apedrejados enquanto trafegavam na região do Morro do Quadro, na Capital. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), um dos coletivos estava sem passageiros e o outro tinha seis pessoas dentro, mas ninguém se feriu.

Ônibus foi apedrejado na região do Morro do Quadro, em Vitória, nesta quarta-feira (15) Crédito: Paulo Cordeio

Your browser does not support the audio element. Morro do Quadro fica sem ônibus e posto, escola e creche fecham as portas

"É importante informar à população que, toda vez que um ônibus é apedrejado ou depredado, ele precisa ser retirado de circulação para reparo, o que compromete o funcionamento normal do serviço", destacou o GVBus em nota. Os coletivos afetados faziam as linhas 123 e 201 (Bela Vista - Curva da Jurema).

AULAS SUSPENSAS: MAIS DE 500 ESTUDANTES AFETADOS

Ainda nesta quarta-feira, dois centros educacionais localizados na região tiveram as aulas presenciais suspensas. A Secretaria de Educação de Vitória informou que o "regime remoto emergencial" foi acionado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Mauro Braga, em Santa Tereza, e no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Odila Simões, no Morro do Quadro.

A pasta explicou que 513 crianças e adolescentes do turno vespertino foram afetados com a decisão. A previsão é que as atividades presenciais sejam retomadas em ambas as unidades já nesta quinta-feira (16).

A secretaria também garantiu que já enviou ofícios à Polícia Militar "relatando as situações de violência ocorridas próximas a unidades de ensino e solicitando as providências cabíveis". A pasta afirmou que a Guarda Municipal faz o patrulhamento escolar e dá apoio aos profissionais e estudantes nos horários de entrada e saída.

UNIDADE DE SAÚDE DE PORTAS FECHADAS

Devido ao clima de insegurança na região, os atendimentos na Unidade de Saúde do bairro do Quadro foram suspensos nesta quarta-feira (15). A Secretaria de Saúde de Vitória explicou que a atitude foi tomada em decorrência de "orientação das autoridades de segurança" repassada durante a tarde.

Em média, 500 pessoas são atendidas por dia no local. "Os pacientes que não foram atendidos hoje terão prioridade no reagendamento. Eles podem ir à unidade ou fazer o agendamento on-line no site da prefeitura. A retomada será realizada conforme o clima de segurança na região", esclareceu a Secretaria Municipal de Saúde.

JOVEM MORTO EM CONFRONTO COM A POLÍCIA: A MANHÃ DE PROTESTOS

Manifestantes pediram por Justiça, reclamaram da abordagem feita pelos militares e afirmaram que o rapaz era inocente. "A polícia subiu, deu três tiros no menino e na hora que a família foi socorrer, não deixaram. Carregaram ele igual lixo. Isso não é segurança", reclamou uma moradora, sem ser identifica.

Moradores protestam por morte de jovem em confronto com a PM

Polícia Militar informou que equipes estavam fazendo um patrulhamento para combater o tráfico de drogas na região do Morro do Quadro e se depararam com três indivíduos armados em uma escadaria. Os suspeitos não teriam obedeceram os policias e atiraram contra os militares.

Quando o confronto terminou, o jovem de 22 anos foi encontrado ferido "ainda com um revólver calibre 38 e um rádio comunicador nas mãos". Ele foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mas não resistiu. Ainda segundo a PM, o rapaz tinha passagem, incluindo por tráfico de drogas e tentativa de roubo.

PM VAI APURAR CONDUTA POLICIAL

Em entrevista à TV Gazeta, o capitão Tiago Éler informou que a Polícia Militar vai abrir um inquérito policial para apurar o que, de fato, aconteceu no Morro do Quadro nessa terça-feira (14). No entanto, a corporação mantém a posição de que o jovem Wagner estava armado e que os policiais agiram em legítima defesa.