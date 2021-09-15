Após uma manhã de protesto de moradores devido à morte de um jovem de 22 anos durante confronto com a Polícia Militar no Morro do Quadro, em Vitória, vários serviços públicos foram suspensos nesta quarta-feira (15) no bairro. Duas linhas de ônibus municipais deixaram de circular, uma escola e uma creche foram fechadas (com aulas remotas durante a tarde) e a unidade de saúde da região também ficou sem funcionar.
TRANSPORTE PÚBLICO: DUAS LINHAS MODIFICADAS
Alguns ônibus deixaram de circular no Morro do Quadro nesta quarta-feira. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), foram modificados, temporariamente, os itinerários de duas linhas municipais: 151 (Santa Marta - Rodoviária) e 123 (Bairro República - Bela Vista).
A Ceturb-ES informou que as linhas "não estão entrando no Morro do Quadro e indo até as imediações do Sambão do Povo" e que a medida foi adotada "para segurança de passageiros e trabalhadores do transporte público". Por enquanto, não há previsão de restabelecimento.
"As duas linhas juntas transportam, em média, 1.800 passageiros por dia. Assim que a situação no local for normalizada, os ônibus voltarão a fazer o itinerário normal"
Na manhã desta quarta, dois ônibus foram apedrejados enquanto trafegavam na região do Morro do Quadro, na Capital. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), um dos coletivos estava sem passageiros e o outro tinha seis pessoas dentro, mas ninguém se feriu.
Morro do Quadro fica sem ônibus e posto, escola e creche fecham as portas
"É importante informar à população que, toda vez que um ônibus é apedrejado ou depredado, ele precisa ser retirado de circulação para reparo, o que compromete o funcionamento normal do serviço", destacou o GVBus em nota. Os coletivos afetados faziam as linhas 123 e 201 (Bela Vista - Curva da Jurema).
AULAS SUSPENSAS: MAIS DE 500 ESTUDANTES AFETADOS
Ainda nesta quarta-feira, dois centros educacionais localizados na região tiveram as aulas presenciais suspensas. A Secretaria de Educação de Vitória informou que o "regime remoto emergencial" foi acionado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Mauro Braga, em Santa Tereza, e no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Odila Simões, no Morro do Quadro.
A pasta explicou que 513 crianças e adolescentes do turno vespertino foram afetados com a decisão. A previsão é que as atividades presenciais sejam retomadas em ambas as unidades já nesta quinta-feira (16).
A secretaria também garantiu que já enviou ofícios à Polícia Militar "relatando as situações de violência ocorridas próximas a unidades de ensino e solicitando as providências cabíveis". A pasta afirmou que a Guarda Municipal faz o patrulhamento escolar e dá apoio aos profissionais e estudantes nos horários de entrada e saída.
UNIDADE DE SAÚDE DE PORTAS FECHADAS
Devido ao clima de insegurança na região, os atendimentos na Unidade de Saúde do bairro do Quadro foram suspensos nesta quarta-feira (15). A Secretaria de Saúde de Vitória explicou que a atitude foi tomada em decorrência de "orientação das autoridades de segurança" repassada durante a tarde.
Em média, 500 pessoas são atendidas por dia no local. "Os pacientes que não foram atendidos hoje terão prioridade no reagendamento. Eles podem ir à unidade ou fazer o agendamento on-line no site da prefeitura. A retomada será realizada conforme o clima de segurança na região", esclareceu a Secretaria Municipal de Saúde.
JOVEM MORTO EM CONFRONTO COM A POLÍCIA: A MANHÃ DE PROTESTOS
Durante a manhã desta quarta-feira, moradores do bairro Santa Tereza – que fica próximo ao Morro do Quadro – protestaram por causa da morte de um jovem de 22 anos, identificado como Wagner Julio Cordeiro de Oliveira, durante um confronto com policiais na noite anterior.
Manifestantes pediram por Justiça, reclamaram da abordagem feita pelos militares e afirmaram que o rapaz era inocente. "A polícia subiu, deu três tiros no menino e na hora que a família foi socorrer, não deixaram. Carregaram ele igual lixo. Isso não é segurança", reclamou uma moradora, sem ser identifica.
Moradores protestam por morte de jovem em confronto com a PM
A Polícia Militar informou que equipes estavam fazendo um patrulhamento para combater o tráfico de drogas na região do Morro do Quadro e se depararam com três indivíduos armados em uma escadaria. Os suspeitos não teriam obedeceram os policias e atiraram contra os militares.
Quando o confronto terminou, o jovem de 22 anos foi encontrado ferido "ainda com um revólver calibre 38 e um rádio comunicador nas mãos". Ele foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mas não resistiu. Ainda segundo a PM, o rapaz tinha passagem, incluindo por tráfico de drogas e tentativa de roubo.
PM VAI APURAR CONDUTA POLICIAL
Em entrevista à TV Gazeta, o capitão Tiago Éler informou que a Polícia Militar vai abrir um inquérito policial para apurar o que, de fato, aconteceu no Morro do Quadro nessa terça-feira (14). No entanto, a corporação mantém a posição de que o jovem Wagner estava armado e que os policiais agiram em legítima defesa.
"Todo uso da força, por parte da Polícia Militar, é avaliado por um procedimento interno, mas o indivíduo baleado já se envolveu em outras quatro ocorrências policiais, sendo duas de tráfico e uma delas nesse local onde foi baleado. Mas, como eu disse, essa ocorrência vai ser avaliada pelo nosso inquérito", garantiu.