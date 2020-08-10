Bairro Areinha

Mulher é encontrada morta com três tiros em Viana

Corpo foi achado por moradores do bairro Areinha, na manhã do último sábado (8), mas segue sem ser identificado; caso está sob investigação da Polícia Civil
Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 15:05

Área em que o corpo foi encontrado é pouco iluminado durante a noite e mais frequentado ao longo do dia Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Com três tiros na região da cabeça, o corpo de uma mulher foi encontrado na manhã do último sábado (8), por moradores do bairro Areinha, em Viana. Dois dias depois, a vítima segue no Departamento Médico Legal (DML), sem ser identificada por algum familiar. As informações foram obtidas pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta.
O corpo estava em uma área aberta e desabitada, que fica afastada das casas e é utilizada pela população local para a prática de exercícios físicos. Os tiros atingiram a testa, o olho esquerdo e a nuca da vítima. Sem nenhum documento pessoal, ela aparentava ter entre 30 e 40 anos.
"Ela não é conhecida do bairro. Isso nos chocou, porque esse tipo de coisa não acontece por aqui. É um local seguro, não tem assalto. Praticamos ciclismo e nunca vimos roubo de bicicleta ou coisa do tipo"
Morador
No momento em que foi encontrada, por volta das 7 horas da manhã, a mulher estava vestida com blusa, calça preta, sandálias e máscara. Acionada por um morador, a Polícia Militar esteve no local  assim como a perícia, para dar início às investigações e recolher o corpo.
Procurada na manhã desta segunda-feira (10), a Polícia Civil informou apenas que o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Quem tiver qualquer informação relacionada ao crime deve registrá-la no Disque-Denúncia (181).

Veja Também

Polícia ouve testemunhas em caso de atropelamento de cinegrafista em Vitória

Casal é baleado na calçada em Vila Velha e homem morre no hospital

Homem é encontrado morto em calçada de Maruípe, em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

