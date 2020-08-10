Mulher é encontrada morta com três tiros em Viana

Com três tiros na região da cabeça, o corpo de uma mulher foi encontrado na manhã do último sábado (8), por moradores do bairro Areinha, em Viana. Dois dias depois, a vítima segue no Departamento Médico Legal (DML), sem ser identificada por algum familiar. As informações foram obtidas pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta.
O corpo estava em uma área aberta e desabitada, que fica afastada das casas e é utilizada pela população local para a prática de exercícios físicos. Os tiros atingiram a testa, o olho esquerdo e a nuca da vítima. Sem nenhum documento pessoal, ela aparentava ter entre 30 e 40 anos.
"Ela não é conhecida do bairro. Isso nos chocou, porque esse tipo de coisa não acontece por aqui. É um local seguro, não tem assalto. Praticamos ciclismo e nunca vimos roubo de bicicleta ou coisa do tipo"
No momento em que foi encontrada, por volta das 7 horas da manhã, a mulher estava vestida com blusa, calça preta, sandálias e máscara. Acionada por um morador, a Polícia Militar esteve no local assim como a perícia, para dar início às investigações e recolher o corpo.
Procurada na manhã desta segunda-feira (10), a Polícia Civil informou apenas que o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Quem tiver qualquer informação relacionada ao crime deve registrá-la no Disque-Denúncia (181).