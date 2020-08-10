Casal é baleado na calçada em Vila Velha e homem morre no hospital

Um casal foi baleado no início da noite deste domingo (09) no bairro Boa Vista, em Vila Velha. Eles estavam debaixo de uma marquise quando criminosos passaram atirando. Uma confusão tomou conta do local na hora em que os disparos aconteceram e a Polícia Militar utilizou balas de borracha para dispersar a população. As vítimas foram socorridas para um hospital, onde o homem não resistiu aos ferimentos.
Testemunhas contaram que o casal foi atingido por dois criminosos que passaram de moto atirando. Os pertences das vítimas ficaram espalhados pela calçada.
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Muito assustados, moradores não quiseram gravar entrevista, mas contaram que ouviram muitos tiros. Havia marca de tiro na porta de loja e muitas cápsulas de bala pelo asfalto. Peritos da Polícia Civil estiveram no local em busca de informações que possam ajudar a encontrar os criminosos.
O casal baleado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, depois, com uma escolta da polícia, eles foram levados para o hospital. O homem foi a óbito no Hospital Estadual de Urgência Emergência, em Vitória. Já a mulher seguia internada no local até a manhã desta segunda-feira (10), mas não há informações sobre o estado de saúde da vítima.