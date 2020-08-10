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Veja vídeo da confusão

Casal é baleado na calçada em Vila Velha e homem morre no hospital

Policiais militares usaram balas de borracha para dispersar a população no bairro Boa Vista, onde ocorreu o crime. O homem foi a óbito no Hospital Estadual de Urgência Emergência, em Vitória, e a mulher seguia internada na manhã desta segunda-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 08:49

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 08:49

  • Mayara Mello

    Da TV Gazeta
Casal foi baleado na calçada do bairro Boa Vista, em Vila Velha
Casal foi baleado na calçada do bairro Boa Vista, em Vila Velha Crédito: Reprodução / Vídeo
Um casal foi baleado no início da noite deste domingo (09) no bairro Boa Vista, em Vila Velha. Eles estavam debaixo de uma marquise quando criminosos passaram atirando. Uma confusão tomou conta do local na hora em que os disparos aconteceram e a Polícia Militar utilizou balas de borracha para dispersar a população. As vítimas foram socorridas para um hospital, onde o homem não resistiu aos ferimentos.
Testemunhas contaram que o casal foi atingido por dois criminosos que passaram de moto atirando. Os pertences das vítimas ficaram espalhados pela calçada. 

VEJA VÍDEO DA CONFUSÃO

Muito assustados, moradores não quiseram gravar entrevista, mas contaram que ouviram muitos tiros. Havia marca de tiro na porta de loja e muitas cápsulas de bala pelo asfalto. Peritos da Polícia Civil estiveram no local em busca de informações que possam ajudar a encontrar os criminosos.
O casal baleado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, depois, com uma escolta da polícia, eles foram levados para o hospital. O homem foi a óbito no Hospital Estadual de Urgência Emergência, em Vitória. Já a mulher seguia internada no local até a manhã desta segunda-feira (10), mas não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

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