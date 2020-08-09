Homem é encontrado morto em calçada de Maruípe, em Vitória

Um homem não identificado foi encontrado morto em uma calçada próxima ao Horto de Maruípe, em Vitória, na tarde deste domingo (9). O corpo da vítima não tinha sinais aparentes de violência e foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) para apurar a causa da morte.
De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem não portava documentos. Ele era pardo, aparentava ter cerca de 55 anos, tinha barba e uma lesão recente na testa, que pode ter sido causada pela queda. Ninguém afirmou conhecer a vítima na região.
O caso foi registrado pela PC como encontro de cadáver. "O procedimento será encaminhado para Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, que aguardará o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta", informou a polícia, por nota.