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Investigação

Polícia ouve testemunhas em caso de atropelamento de cinegrafista em Vitória

Ricardo Duque atravessava de bicicleta sobre a faixa de pedestre na Reta da Penha quando acabou atropelado por um veículo em alta velocidade. Com o impacto, ele foi lançado e morreu na hora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 14:12

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 14:12

Ricardo Duque, de 50 anos, morreu em acidente na Reta da Penha
Ricardo Duque, de 50 anos, morreu em acidente na Reta da Penha Crédito: Reprodução/ redes sociais
A Polícia Civil segue investigando o acidente que vitimou o cinegrafista Ricardo Duque, de 50 anos, na Reta da Penha, em Vitória, no dia 21 de julho. Duque, como era conhecido pelos colegas de trabalho, atravessava de bicicleta sobre a faixa de pedestres quando acabou atropelado por um veículo em alta velocidade. Com o impacto, o ciclista foi lançado e morreu na hora. De acordo com a última atualização do caso, testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar a polícia na elucidação do acidente.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, que está realizando diligências e oitivas de testemunhas. Disse ainda que outras informações não serão passadas, por enquanto, para não interferir na apuração do fato, e que todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal.

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O ACIDENTE

Por volta das 5h30 da manhã do dia 21 de julho, na altura da Igreja Universal, Ricardo cruzava de um lado ao outro da Reta da Penha, quando foi violentamente atingido por um automóvel. Duas ambulâncias do Samu foram acionadas, mas ao chegarem ao local do acidente, o cinegrafista já se encontrava sem vida. Ele morreu próximo do local onde trabalhava. Veja o vídeo do momento do acidente:
O condutor do veículo que atropelou o ciclista realizou o teste do bafômetro e ficou constatado que ele tinha a presença de álcool no sangue em pequena quantidade. Em depoimento à polícia, o motorista contou que ele próprio acionou o Samu e tentou prestar socorro ao cinegrafista. Após depor, ele foi liberado.

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