'Estou pedindo a Deus para me dar forças', diz esposa de cinegrafista atropelado no ES

O corpo do cinegrafista Ricardo Duque, morto após ser atropelado na Reta da Penha, em Vitória, no início da manhã da última terça-feira (21), foi sepultado nesta quarta-feira (22). Ainda muito abalada, a esposa Elisângela Duque conversou com a reportagem de A Gazeta. Ela falou sobre o momento difícil vivido após a perda do marido.
Está sendo muito difícil, muito mesmo. Porque a gente não está acreditando nessa fatalidade. Mas, só com o tempo. Por enquanto está muito recente. A gente não esperava que isso fosse acontecer. Muita imprudência, infelizmente aconteceu. Estou pedindo a Deus para me dar forças a cada dia para superar, mas só com o tempo mesmo, disse.
Sobre o acidente que vitimou o marido, Elisângela contou que ainda não teve condições emocionais de saber como estão as investigações. No entanto, ela pede Justiça para que outras famílias também não percam entes queridos no trânsito.
O rapaz, eu sei que está solto. Sinceramente, não estou tendo cabeça para ver como está essa investigação. Ontem (quarta) foi o sepultamento e eu ainda estou muito abalada. Mas, espero que a Justiça faça algo, não só pelo fato de ter sido o meu marido, mas essa fatalidade está acontecendo quase todo dia no trânsito com os ciclistas. Aí quer dizer, o rapaz ingere bebida alcoólica e presta socorro como, se o Ricardo morreu na hora? Ele só parou o carro, fez o teste do bafômetro e depois foi liberado. Mas, não estou tendo cabeça para isso ainda, completou.
De acordo com informações da Polícia Civil, o condutor foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi ouvido e liberado. Ainda segundo a PC, o motorista não ficou detido por ter prestado socorro. Além disso, foi constatada uma quantidade de álcool dentro do que é permitido pela legislação, o que não caracteriza o estado de embriaguez ao volante.
Elisângela e Ricardo eram casados há 25 anos. Além da esposa, Duque, como a vítima era conhecida, deixa um filho de 22 e uma filha de 13 anos.
O ACIDENTE
O cinegrafista Ricardo Duque, de 50 anos, morreu após ser atingido por um carro na Reta da Penha, em Vitória, na manhã desta terça-feira (21). A vítima estava a caminho do trabalho, em uma igreja evangélica da avenida, quando um veículo de cor prata atingiu a bicicleta dele. Duque já trabalhou também na TV Capixaba, afiliada da Rede Bandeirantes no Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 5h40, na altura do bairro Andorinhas, logo depois da Ponte da Passagem, no sentido Terceira Ponte.
VÍDEO REGISTRA ACIDENTE
Imagens de uma câmera de segurança, exibidas pela TV Gazeta nesta quarta-feira (22), mostram que a vítima havia saído do canteiro central no momento de transição do semáforo, saindo do amarelo. Ele foi atingido na faixa de pedestres, já com o sinal vermelho. O cinegrafista foi arremessado a cerca de 100 metros, até próximo a uma igreja evangélica da região e morreu no local. Veja o vídeo.