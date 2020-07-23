'Estou pedindo a Deus para me dar forças', diz esposa de cinegrafista atropelado no ES

Ricardo Duque, de 50 anos, morreu em acidente na Reta da Penha Crédito: Reprodução/ redes sociais

Está sendo muito difícil, muito mesmo. Porque a gente não está acreditando nessa fatalidade. Mas, só com o tempo. Por enquanto está muito recente. A gente não esperava que isso fosse acontecer. Muita imprudência, infelizmente aconteceu. Estou pedindo a Deus para me dar forças a cada dia para superar, mas só com o tempo mesmo, disse.

Sobre o acidente que vitimou o marido, Elisângela contou que ainda não teve condições emocionais de saber como estão as investigações. No entanto, ela pede Justiça para que outras famílias também não percam entes queridos no trânsito.

O rapaz, eu sei que está solto. Sinceramente, não estou tendo cabeça para ver como está essa investigação. Ontem (quarta) foi o sepultamento e eu ainda estou muito abalada. Mas, espero que a Justiça faça algo, não só pelo fato de ter sido o meu marido, mas essa fatalidade está acontecendo quase todo dia no trânsito com os ciclistas. Aí quer dizer, o rapaz ingere bebida alcoólica e presta socorro como, se o Ricardo morreu na hora? Ele só parou o carro, fez o teste do bafômetro e depois foi liberado. Mas, não estou tendo cabeça para isso ainda, completou.

De acordo com informações da Polícia Civil , o condutor foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi ouvido e liberado. Ainda segundo a PC, o motorista não ficou detido por ter prestado socorro. Além disso, foi constatada uma quantidade de álcool dentro do que é permitido pela legislação, o que não caracteriza o estado de embriaguez ao volante.

Elisângela e Ricardo eram casados há 25 anos. Além da esposa, Duque, como a vítima era conhecida, deixa um filho de 22 e uma filha de 13 anos.

O ACIDENTE

O cinegrafista Ricardo Duque, de 50 anos, morreu após ser atingido por um carro na Reta da Penha, em Vitória, na manhã desta terça-feira (21). A vítima estava a caminho do trabalho, em uma igreja evangélica da avenida, quando um veículo de cor prata atingiu a bicicleta dele. Duque já trabalhou também na TV Capixaba, afiliada da Rede Bandeirantes no Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 5h40, na altura do bairro Andorinhas, logo depois da Ponte da Passagem, no sentido Terceira Ponte.

VÍDEO REGISTRA ACIDENTE

Veja o vídeo. Imagens de uma câmera de segurança, exibidas pela TV Gazeta nesta quarta-feira (22) , mostram que a vítima havia saído do canteiro central no momento de transição do semáforo, saindo do amarelo. Ele foi atingido na faixa de pedestres, já com o sinal vermelho. O cinegrafista foi arremessado a cerca de 100 metros, até próximo a uma igreja evangélica da região e morreu no local.