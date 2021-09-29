Tiroteio atinge casa de idosa acamada em bairro de Vitória

Tiro atravessou a parede do cômodo onde fica a idosa acamada de 87 anos em Nova Palestina Crédito: Leitor | A Gazeta

Residências foram atingidas por disparos de arma de fogo durante um tiroteio na noite desta terça-feira (28) no bairro Nova Palestina, em Vitória . Um dos disparos atravessou a parede de uma casa onde vive uma idosa acamada de 87 anos. A marca de tiro no imóvel mostra que o disparo passou pouco acima da cama da idosa.

TV Gazeta, o soldado Peixoto, da Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da, o soldado Peixoto, da Polícia Militar , relatou que indivíduos do Morro da Conquista começaram a atirar em direção ao "Buraco Quente", uma área de intenso conflito em Nova Palestina.

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"Foi gerada uma ocorrência. Fomos para lá e efetuamos disparos contra eles na escadaria para revidar. Os suspeitos seguiram para a rampa Alto Belo, no Morro da Conquista. Nossa equipe se deparou com os indivíduos e um deles dispensou uma espingarda calibre 12. Os três fugiram", afirmou o soldado.

Antes de fugir, um dos suspeitos dispensou uma espingarda calibre 12, que foi apreendida pela PM Crédito: Leitor | A Gazeta

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue sem detidos e a arma será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística. Disse ainda que o caso seguirá sob investigação do 1º Distrito Policial.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

A PM informou que, na noite desta terça-feira (28), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro Nova Palestina, em Vitória. No local, o fato foi constatado. "Na Rodovia Serafim Derenzi, a equipe visualizou vários indivíduos armados no Morro da Conquista que, ao perceberem a presença policial, atiraram contra as equipes, sendo necessário o revide por parte da PM", afirmou a nota.