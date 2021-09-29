Tiroteio atinge casa de idosa acamada em bairro de Vitória

Residências foram atingidas por disparos de arma de fogo durante um tiroteio na noite desta terça-feira (28) no bairro Nova Palestina, em Vitória. Um dos disparos atravessou a parede de uma casa onde vive uma idosa acamada de 87 anos. A marca de tiro no imóvel mostra que o disparo passou pouco acima da cama da idosa.
Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o soldado Peixoto, da Polícia Militar, relatou que indivíduos do Morro da Conquista começaram a atirar em direção ao "Buraco Quente", uma área de intenso conflito em Nova Palestina.
"Foi gerada uma ocorrência. Fomos para lá e efetuamos disparos contra eles na escadaria para revidar. Os suspeitos seguiram para a rampa Alto Belo, no Morro da Conquista. Nossa equipe se deparou com os indivíduos e um deles dispensou uma espingarda calibre 12. Os três fugiram", afirmou o soldado.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue sem detidos e a arma será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística. Disse ainda que o caso seguirá sob investigação do 1º Distrito Policial.
O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR
A PM informou que, na noite desta terça-feira (28), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro Nova Palestina, em Vitória. No local, o fato foi constatado. "Na Rodovia Serafim Derenzi, a equipe visualizou vários indivíduos armados no Morro da Conquista que, ao perceberem a presença policial, atiraram contra as equipes, sendo necessário o revide por parte da PM", afirmou a nota.
"Os policiais perceberam que os suspeitos estavam indo em direção à rampa Alto Belo. Então foi montado um cerco para deter esses indivíduos. Já na rampa, cinco suspeitos armados foram vistos. Eles, ao se depararem novamente com os policiais, atiraram contra os militares, que novamente revidaram. Os indivíduos fugiram deixando para trás uma espingarda calibre 12, além de um estojo de munição calibre 12. O material foi entregue na 1ª Delegacia Regional. Ninguém foi detido", finalizou a PM.