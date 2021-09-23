Vitória: Nova Palestina tem novo tiroteio e "coquetel molotov" atirado em casa

Marcas de tiros em casa de Nova Crédito: Oliveira Alves

Mais um tiroteio foi registrado, na madrugada desta quinta-feira (23), no bairro Nova Palestina, em Vitória . Ninguém ficou ferido. Esse é o segundo tiroteio registrado nesta semana. Segundo os moradores, os disparos aconteceram entre 2h30 e 5h. Criminosos teriam entrado no bairro e atirado em direção às casas.

Até uma garrafa com combustível, conhecido como "coquetel molotov", foi jogada em uma casa. Por sorte, o fogo apagou.

"Estamos pedindo socorro pelo amor de Deus. A gente já não aguenta mais tanto tiroteio. Todo dia você não sabe se vai dormir ou acordar bem. Pelo amor de Deus. A gente está cansado e está abandonado", diz uma moradora em trecho de áudio que a reportagem teve acesso.

Este não é o primeiro pedido de socorro dos moradores de Nova Palestina. Na manhã desta terça (21) um morador encheu as mãos de cápsulas de balas disparadas por criminosos durante a madrugada.

Há algumas semanas um outro morador fez a mesma coisa após outro tiroteio na região quando criminosos entraram no bairro se passando por entregadores.

A comunidade diz que está amedrontada. Até na hora de escolher a roupa pra sair de casa, o trabalhador precisa pensar na segurança.

"Eles se vestem de preto. São roupas escuras. Essa madrugada, após o tiroteio, a gente estava indo ao posto e meu marido indo trabalhar. Mas meu marido de roupa preta, foi abordado por dois caras que perguntaram quem ele era. Revistaram ele, olharam a marmita. Toda vez que tem tiroteio passamos por isso. Tá perigoso pra quem sai pra trabalhar", contou uma moradora em outro áudio que a reportagem teve acesso.

A Polícia Militar disse em nota que que o policiamento no bairro Nova Palestina, assim como em toda a Grande São Pedro, segue intensificado com militares em escala extra, além das equipes da Força Tática e Cimesp, "que reforçam o policiamento com operações constantes de ponto base, ponto de bloqueio, saturação e cercos táticos, além do patrulhamento preventivo em toda a região".

Ainda de acordo com a PM, durante patrulhamento na noite de quarta (22), um adolescente de 16 anos foi apreendido no bairro Conquista com 69 buchas de maconha, 25 pinos de cocaína e sete comprimidos de ecstasy.

Já durante a tarde, na Ilha das Caieiras, também na região da Grande São Pedro, um homem tentou fugir lançando pertences no mar ao se deparar com uma equipa da PM no local. No entanto ele foi alcançado e o material lançado no mar foi resgatado pelos militares, sendo constatado que se tratava de uma pistola calibre, dois carregadores, munição, 420 pinos e 96 papelotes de cocaína.