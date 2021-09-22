Novo tiroteio entre criminosos é registrado em Nova Palestina, Vitória

Casa foi atingida por disparo feito por criminosos em Nova Palestina Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O bairro Nova Palestina, em Vitória , registrou mais um tiroteio na madrugada desta quarta-feira (22). Ninguém ficou ferido. Casas da região ficam marcadas pelos disparos feitos por criminosos.

De acordo com uma moradora que não quis ser identificada, foi mais uma madrugada sem conseguir dormir.

"Essa noite foi terrível. Tem um mês que a gente não dorme direito. Eu tomo remédio controlado. Vou trabalhar cheia de sono. Peço as autoridades que olhe mais pela nossa comunidade. Cadê a base que até agora não colocaram em nosso bairro?", disse.

Na última segunda (20), a Polícia Militar apreendeu uma bomba, três metralhadoras, rádios comunicadores e drogas em Nova Palestina.

O bairro vive um clima de tensão há semanas. Foram diversos tiroteios na região.

Moradores fizeram um protesto e foram para a rua pedindo paz e uma base da Polícia Militar no bairro no último dia 13 de setembro.

A Polícia Militar informou que está presente no bairro Nova Palestina diariamente realizando o policiamento ostensivo.