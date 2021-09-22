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Clima de tensão

Novo tiroteio entre criminosos é registrado em Nova Palestina, Vitória

Casas da região ficaram marcadas pelos disparos feitos por criminosos. Ninguém ficou ferido

Publicado em 

22 set 2021 às 13:27

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 13:27

Casa atingida por disparo em bairro de Vitória
Casa foi atingida por disparo feito por criminosos em Nova Palestina Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O bairro Nova Palestina, em Vitória, registrou mais um tiroteio na madrugada desta quarta-feira (22). Ninguém ficou ferido. Casas da região ficam marcadas pelos disparos feitos por criminosos.
De acordo com uma moradora que não quis ser identificada, foi mais uma madrugada sem conseguir dormir.
"Essa noite foi terrível. Tem um mês que a gente não dorme direito. Eu tomo remédio controlado. Vou trabalhar cheia de sono. Peço as autoridades que olhe mais pela nossa comunidade. Cadê a base que até agora não colocaram em nosso bairro?", disse.
Na última segunda (20), a Polícia Militar apreendeu uma bomba, três metralhadoras, rádios comunicadores e drogas em Nova Palestina.
O bairro vive um clima de tensão há semanas. Foram diversos tiroteios na região.
Moradores fizeram um protesto e foram para a rua pedindo paz e uma base da Polícia Militar no bairro no último dia 13 de setembro.
A Polícia Militar informou que está presente no bairro Nova Palestina diariamente realizando o policiamento ostensivo.
"Além das rondas de rotina, que acontecem dia e noite no local, ações de abordagens, cercos táticos, pontos de bloqueio, pontos base e saturação têm sido realizadas constantemente em diferentes pontos da região e pontos base. Vale ressaltar que equipes da Cimesp e Força Tática têm reforçado o patrulhamento no local", diz parte da nota divulgada pela PM.

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