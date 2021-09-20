Homem vai a delegacia com carro roubado e acaba preso em Vitória

O homem que conduzia o carro branco estava acompanhado de uma advogada e acabou sendo detido à Delegacia Regional de Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

Parece brincadeira, mas é verdade: um homem de 28 anos foi preso em frente a uma delegacia de Vitória no início da tarde desta segunda-feira (20). O jovem foi ao local para resolver uma pendência junto à Polícia Civil e o que ele provavelmente não esperava é que descobrissem que o carro que ele dirigia era um veículo roubado.

Segundo a Guarda Municipal, o automóvel foi roubado em uma residência no dia 9 de setembro deste ano, por quatro pessoas. "O suspeito disse que não sabia e que comprou o veículo por R$ 3 mil, mas não deu detalhes sobre quem vendeu e nem onde pegou o carro", contou o inspetor Armando.

"Ele estava dentro do veículo, junto com a advogada, a poucos metros da Delegacia Patrimonial, na Avenida Marechal Campos. Ele tinha ido assinar um documento referente a um fato cometido anteriormente" Armando - Inspetor da Guarda Municipal de Vitória

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Antes de estacionar o automóvel no bairro Bonfim, o motorista de 28 anos, que não teve o nome divulgado, passou pela Segunda Ponte , que liga os municípios de Vitória, Vila Velha e Cariacica. Pouco depois, quando ele já estava na Capital, funcionários da central de videomonitoramento o avistaram e comunicaram os agentes.

"As guarnições tomaram caminhos diferentes para chegar até o veículo abordado. Uma foi por Maruípe e outra pela Avenida Leitão da Silva. A nossa estava na Avenida Marechal Campos e encontrou o veículo. O motorista até tentou se explicar, mas admitiu que não tinha o documento do carro", explicou o agente Binda, da Guarda Municipal.

Carro recuperado nesta segunda-feira (20) é um GOL branco com placa de Cariacica Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

Ainda segundo informações da Guarda de Vitória, o condutor do veículo já tinha passagem pela Polícia Civil por furto e crimes relacionados à Lei Maria da Penha . Após ser detido por volta das 14h desta segunda-feira (20), ele foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, que fica no bairro Horto.