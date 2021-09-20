Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime é investigado

Detento é espancado até a morte dentro de cela em presídio de Viana

A Polícia Civil informou que dois internos, de 23 e 33 anos, foram autuados pelo homicídio. Crime ocorreu no sábado (18), no Centro de Detenção Provisória 2

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 15:39

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 set 2021 às 15:39
Complexo Penitenciário de Viana
Detento foi encontrado morto dentro de cela no Complexo Penitenciário de Viana Crédito: Divulgação | Sejus
Um detento do Complexo Penitenciário de Viana foi espancado até a morte na noite do último sábado (18). Segundo a Secretaria do Estado da Justiça (Sejus), o interno foi encontrado morto dentro de uma cela do Centro de Detenção Provisória 2. Dois presos foram autuados em flagrante por homicídio.
A Sejus explicou que o interno assassinado cumpria penas por ameça, furto e roubo com uso de arma de fogo. A pasta afirmou que as autoridades policiais foram acionadas para investigar o crime e que abrirá uma sindicância para apurar o caso. A investigação, segundo a secretaria, será feita pela Polícia Civil.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que dois internos, de 23 e 33 anos, foram conduzidos ao plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) autuados em flagrante pelo crime de homicídio. O caso seguirá sob apuração na Delegacia de Crimes Carcerários.

Veja Também

Bebê de um ano e cinco meses é atingido por bala perdida no pé em Cariacica

Mulher morta em quintal no ES: polícia investiga crime de vingança

Polícia divulga imagens de golpista que se passa por funcionário de banco no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

complexo prisional de xuri Grande Vitória Polícia Civil Sejus Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana
Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados