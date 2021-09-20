Detento é espancado até a morte dentro de cela em presídio de Viana

Um detento do Complexo Penitenciário de Viana foi espancado até a morte na noite do último sábado (18). Segundo a Secretaria do Estado da Justiça (Sejus), o interno foi encontrado morto dentro de uma cela do Centro de Detenção Provisória 2. Dois presos foram autuados em flagrante por homicídio.
A Sejus explicou que o interno assassinado cumpria penas por ameça, furto e roubo com uso de arma de fogo. A pasta afirmou que as autoridades policiais foram acionadas para investigar o crime e que abrirá uma sindicância para apurar o caso. A investigação, segundo a secretaria, será feita pela Polícia Civil.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que dois internos, de 23 e 33 anos, foram conduzidos ao plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) autuados em flagrante pelo crime de homicídio. O caso seguirá sob apuração na Delegacia de Crimes Carcerários.