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Bebê de um ano e cinco meses é atingido por bala perdida no pé em Cariacica

Bala pegou de raspão na criança após um tiroteio neste domingo (19) no bairro Nova Rosa da Penha

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 12:50

Publicado em 

20 set 2021 às 12:50
Bebê de um ano e cinco meses foi atingido por bala perdida em Cariacica
Bebê de um ano e cinco meses foi atingido por bala perdida em Cariacica Crédito: Reprodução
Um bebê de um ano e cinco meses ficou ferido após ser atingido por um tiro de raspão no pé durante um tiroteio na tarde deste domingo (19), no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica.
O pai e a menina estavam passando de carro quando três homens passaram atirando. O tiro pegou no para-choque do carro, entrou pelo porta-malas, furou o banco de trás, o banco do carona da frente e só depois acertou o dedo do pé da criança.

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Além do bebê, outras duas pessoas foram baleadas. Um delas é um adolescente de 16 anos que, de acordo com a família, tem ligação com o tráfico de drogas. Ele estava em uma moto com outra pessoa, que também foi ferida.
A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.
A Polícia Militar disse que está atenta aos registros criminais do bairro Nova Rosa da Penha e afirmou que diariamente realiza ações preventivas no local "com intuito de levar mais segurança e tranquilidade para a comunidade".
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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