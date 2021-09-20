Bebê de um ano e cinco meses é atingido por bala perdida no pé em Cariacica

Bebê de um ano e cinco meses foi atingido por bala perdida em Cariacica Crédito: Reprodução

Um bebê de um ano e cinco meses ficou ferido após ser atingido por um tiro de raspão no pé durante um tiroteio na tarde deste domingo (19), no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica

O pai e a menina estavam passando de carro quando três homens passaram atirando. O tiro pegou no para-choque do carro, entrou pelo porta-malas, furou o banco de trás, o banco do carona da frente e só depois acertou o dedo do pé da criança.

Além do bebê, outras duas pessoas foram baleadas. Um delas é um adolescente de 16 anos que, de acordo com a família, tem ligação com o tráfico de drogas. Ele estava em uma moto com outra pessoa, que também foi ferida.

A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.

A Polícia Militar disse que está atenta aos registros criminais do bairro Nova Rosa da Penha e afirmou que diariamente realiza ações preventivas no local "com intuito de levar mais segurança e tranquilidade para a comunidade".