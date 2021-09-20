Comerciante é morto após desavença em bar de Linhares

José Fernandes da Silva, conhecido como Zé Peão, de 65 anos, morto em Linhares Crédito: Reprodução / Montagem A Gazeta

Um comerciante de 65 anos foi morto a tiros dentro do bar em que trabalhava em Linhares , no Norte do Espírito Santo , na tarde deste domingo (19), após um desentendimento. O crime ocorreu na região do Gravata, no quilômetro 9 da estrada que liga a sede do município ao balneário de Pontal do Ipiranga.

Polícia Militar se deslocou até o local do assassinato após receber a informação de que um homem teria sido baleado por quatro indivíduos armados. O homem foi identificado como José Fernandes da Silva, conhecido como Zé Peão, de 65 anos. Ele tinha arrendado o bar e foi encontrado morto pelos militares atrás do balcão.

DESENTENDIMENTO

Uma testemunha relatou aos policiais que estava no bar e saiu pouco antes do homicídio. Segundo o relato, quatro indivíduos do sexo masculino e uma mulher estavam bebendo no estabelecimento, quando ocorreu um desentendimento entre a mulher e a vítima.

Após o desentendimento, a mulher teria saído de dentro do bar e ido para um carro branco. Em seguida, os quatro indivíduos foram atrás dela e retornaram com a mulher para dentro do estabelecimento, onde começaram a discutir com Zé Peão.

De acordo com a Polícia Militar, uma segunda testemunha afirmou que, após ouvir disparos, viu os quatro homens e a mulher entrarem no carro branco e fugirem do local.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

"DESAVENÇA MOMENTÂNEA", DIZ DELEGADO

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, da 16ª Delegacia Regional de Linhares, o crime pode ter sido cometido por conta de uma desavença momentânea.