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Idoso de 65 anos

Comerciante é morto após desavença em bar de Linhares

O crime ocorreu na região do Gravata, no quilômetro 9 da estrada que liga a sede do município ao balneário de Pontal do Ipiranga

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 11:58

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 set 2021 às 11:58
José Fernandes da Silva, conhecido como Zé Peão, de 65 anos, morto em Linhares Crédito: Reprodução / Montagem A Gazeta
Um comerciante de 65 anos foi morto a tiros dentro do bar em que trabalhava em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste domingo (19), após um desentendimento. O crime ocorreu na região do Gravata, no quilômetro 9 da estrada que liga a sede do município ao balneário de Pontal do Ipiranga.
Polícia Militar se deslocou até o local do assassinato após receber a informação de que um homem teria sido baleado por quatro indivíduos armados. O homem foi identificado como José Fernandes da Silva, conhecido como Zé Peão, de 65 anos. Ele tinha arrendado o bar e foi encontrado morto pelos militares atrás do balcão.

DESENTENDIMENTO

Uma testemunha relatou aos policiais que estava no bar e saiu pouco antes do homicídio. Segundo o relato, quatro indivíduos do sexo masculino e uma mulher estavam bebendo no estabelecimento, quando ocorreu um desentendimento entre a mulher e a vítima.
Após o desentendimento, a mulher teria saído de dentro do bar e ido para um carro branco. Em seguida, os quatro indivíduos foram atrás dela e retornaram com a mulher para dentro do estabelecimento, onde começaram a discutir com Zé Peão.
De acordo com a Polícia Militar, uma segunda testemunha afirmou que, após ouvir disparos, viu os quatro homens e a mulher entrarem no carro branco e fugirem do local.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

"DESAVENÇA MOMENTÂNEA", DIZ DELEGADO

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, da 16ª Delegacia Regional de Linhares, o crime pode ter sido cometido por conta de uma desavença momentânea. 
"Nos parece que foi um caso daqueles de desavença momentânea. Houve uma desavença dentro do bar, eles assassinaram o dono do estabelecimento e fugiram do local", afirmou à reportagem da TV Gazeta Norte

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