Família diz que aumentou cova para sepultar mãe e filha no ES: "Humilhante"

Ysaquiely Junia Gonçalves de Araújo, de 11 anos, e Charlene de Lemes Gonçalves, de 40 anos Crédito: Montagem| A Gazeta

Segundo a filha de Charlene, Emanuelly Silva, os corpos demoraram a ser liberados por conta da falta de médico legista na unidade do SML. Sabendo da demora, ela conta que foi avisado aos funcionários do cemitério do bairro Coronel Borges, que o enterro seria tarde.

“A cova era rasa e muito estreita. Meu avô, meu tio e um primo encontraram uma pá e aumentaram. Não tinha nenhum funcionário para ajudar, uma escuridão”, contou Emanuelly.

"Elas foram enterradas juntas. Foi humilhante. Pensava que iria poder me despedir de minha mãe e minha irmã" Emanuelly Silva - Filha e irmã das vítimas

O QUE DIZ A PREFEITURA

Ao contrário do que a família contou, a prefeitura disse, por meio de nota, que a Secretaria de Manutenção e Serviços de Cachoeiro informou que não houve nenhuma intercorrência durante o sepultamento das vítimas e que foi prestada toda a assistência necessária à família. O sepultamento, inclusive, ocorreu após o horário de atendimento do cemitério municipal, que é até as 17h.

O CRIME