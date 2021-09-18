Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Longa espera

Corpos de mãe e filha assassinadas em Marataízes são sepultados

Não bastasse a dor da tragédia, família teve que esperar por mais de 30h para a liberação dos corpos já que o SML de Cachoeiro não tem médico legista às quintas

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 10:20

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 set 2021 às 10:20
Charlene de Lemes Gonçalves, de 40 anos, e a filha dela, Ysaquiely Junia Gonçalves de Araújo, de 11 anos
Charlene de Lemes Gonçalves, de 40 anos, e a filha dela, Ysaquiely Junia Gonçalves de Araújo, de 11 anos Crédito: Montagem| A Gazeta
Após esperar por mais de 30 horas pela liberação dos corpos no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, por conta da falta de médico legista na unidade, a família de Charlene de Lemes Gonçalves, de 40 anos, e da filha dela, Ysaquiely Junia Gonçalves de Araújo, de 11 anos, conseguiu sepultar os corpos, na noite de sexta-feira (17). Mãe e filha foram mortas a facadas pelo ex companheiro de Charlene, Michael Prates Garcia, de 31 anos, na noite do dia 15. Ele foi preso logo após o crime.
Segundo a família, após a longa espera, os corpos foram liberados e seguiram direto para sepultamento, em caixões lacrados, por volta das 19h30, no Cemitério Municipal do bairro Coronel Borges, também em Cachoeiro.

Veja Também

Filha morreu tentando proteger a mãe, diz delegado no ES

Jovem relata as últimas palavras de mãe e irmã assassinadas no ES

O CRIME

Segundo o delegado de Itapemirim, Edson Lopes Júnior, Charlene e Michael estavam separados havia cerca de 5 meses. Na noite de quarta, Michael pulou o muro e invadiu a casa da ex companheira para matá-la.
A filha Ysaquiely entrou na frente para defender a mãe e acabou sendo esfaqueada também. Michael Prates Garcia, de 31 anos, foi preso em flagrante pela Guarda Municipal de Marataízes, levado para a 7ª Delegacia Regional de Itapemirim e encaminhado ao sistema penitenciário. Segundo o delegado, ele já tinha passagens por homicídio e tráfico de drogas.

Veja Também

Em 7 meses, ES já tem quase o mesmo total de feminicídios do ano de 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Marataízes Polícia Civil Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados