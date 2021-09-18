Corpos de mãe e filha assassinadas em Marataízes são sepultados

Após esperar por mais de 30 horas pela liberação dos corpos no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, por conta da falta de médico legista na unidade, a família de Charlene de Lemes Gonçalves, de 40 anos, e da filha dela, Ysaquiely Junia Gonçalves de Araújo, de 11 anos, conseguiu sepultar os corpos, na noite de sexta-feira (17). Mãe e filha foram mortas a facadas pelo ex companheiro de Charlene, Michael Prates Garcia, de 31 anos, na noite do dia 15. Ele foi preso logo após o crime.
Segundo a família, após a longa espera, os corpos foram liberados e seguiram direto para sepultamento, em caixões lacrados, por volta das 19h30, no Cemitério Municipal do bairro Coronel Borges, também em Cachoeiro.
O CRIME
Segundo o delegado de Itapemirim, Edson Lopes Júnior, Charlene e Michael estavam separados havia cerca de 5 meses. Na noite de quarta, Michael pulou o muro e invadiu a casa da ex companheira para matá-la.
A filha Ysaquiely entrou na frente para defender a mãe e acabou sendo esfaqueada também. Michael Prates Garcia, de 31 anos, foi preso em flagrante pela Guarda Municipal de Marataízes, levado para a 7ª Delegacia Regional de Itapemirim e encaminhado ao sistema penitenciário. Segundo o delegado, ele já tinha passagens por homicídio e tráfico de drogas.