Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Relato emocionante

Jovem relata as últimas palavras de mãe e irmã assassinadas no ES

Crime ocorreu em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo; na publicação, a filha conta que a mãe lutava para sair de um relacionamento abusivo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 set 2021 às 10:28

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 10:28

Charlene de Lemes Gonçalves, de 40 anos Crédito: Reprodução redes sociais
Após ter a mãe e a irmã assassinadas nesta quarta-feira (15), uma das filhas da mulher desabafou nas redes sociais: “Perdi a minha família”. Ela também contou como foram os últimos momentos de vida da mãe e da irmã dela. O crime ocorreu em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo as investigações, Michael Prates Garcia é suspeito de matar a ex-companheira Charlene de Lemes Gonçalves, de 40 anos, e a filha dela, Ysaquiely Junia Gonçalves de Araújo, de 11 anos, a facadas. Ele foi preso em flagrante após o crime. 
Na publicação, a jovem relata que a mãe lutava para sair de um relacionamento abusivo. De acordo com o secretário de Defesa Social de Marataízes, Anderson Gouveia, o suspeito de ter cometido o crime vinha ameaçando Charlene desde a separação.
À reportagem da TV Gazeta Sul, o delegado Edson Lopes Júnior afirmou que o crime trata-se de um caso de violência doméstica e que Michael não aceitava o fim do relacionamento.
“Ele não aceitava o fim do relacionamento. Na data de ontem, ele foi até a casa da vítima, pulou o muro, com uma faca de aproximadamente 40 centímetros de lâmina, e partiu para cima da vítima, com a intenção clara e evidente de ceifar a vida da vítima. A filha entrou na frente para tentar defender a mãe, e esse canalha não teve piedade sequer dessa criança, passando a golpear ela também”, contou o delegado.

ÚLTIMAS PALAVRAS DE MÃE E FILHA

No texto, a filha sobrevivente conta que viu a mãe morrer ao seu lado e que, em suas últimas palavras, a mãe pediu para ela se cuidar e afirmou que a amava.
"Eu vi a minha mãe morrer ao meu lado, lutava para sair de um relacionamento abusivo e vocês não têm noção de como a minha irmãzinha foi guerreira. Morreu por tentar salvar a nossa mãe e dizia: 'eu tô bem, salva a mamãe, irmã, eu amo você'. E vocês não sabem o quanto a minha mãe tentou viver, mesmo toda esfaqueada", relatou.
A jovem também citou as últimas palavras da mãe antes de falecer.
"Se cuida, eu amo vocês. Exatamente nesse momento em que eu vi ela (a mãe) me deixando pra sempre"
Filha que perdeu mãe e irmã - Relato em rede social 

O CASO

Michael Prates Garcia, de 31 anos, foi preso em flagrante suspeito de matar a ex-companheira e a filha dela. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (15), no bairro Filemón Tenório. A informação foi confirmada pelo secretário de Defesa Social do município, Anderson Gouveia, à reportagem de A Gazeta.
Segundo Gouveia, o homem foi preso em flagrante pela Guarda Municipal de Marataízes, levado para a 7ª Delegacia Regional de Itapemirim, e encaminhado ao sistema penitenciário.

Veja Também

Homem é preso após matar ex-companheira e a filha dela no ES

Covid-19: Cachoeiro terá mutirão para aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses

Monsenhor Antônio Rômulo Zagotto morre em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marataízes Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jordano Bruno Gasperazzo Leite, novo delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo
Novo chefe da Polícia Civil no ES faz mudanças em delegacias; veja as trocas
Aliado de ACM Neto, deputado Paulo Azi (União Brasil-BA) será o relator da PEC 6x1
Fim da escala 6x1: votação de PEC é adiada após oposição pedir vista
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados