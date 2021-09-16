Jovem relata as últimas palavras de mãe e irmã assassinadas no ES

Charlene de Lemes Gonçalves, de 40 anos Crédito: Reprodução redes sociais

Na publicação, a jovem relata que a mãe lutava para sair de um relacionamento abusivo. De acordo com o secretário de Defesa Social de Marataízes, Anderson Gouveia, o suspeito de ter cometido o crime vinha ameaçando Charlene desde a separação.

À reportagem da TV Gazeta Sul, o delegado Edson Lopes Júnior afirmou que o crime trata-se de um caso de violência doméstica e que Michael não aceitava o fim do relacionamento.

“Ele não aceitava o fim do relacionamento. Na data de ontem, ele foi até a casa da vítima, pulou o muro, com uma faca de aproximadamente 40 centímetros de lâmina, e partiu para cima da vítima, com a intenção clara e evidente de ceifar a vida da vítima. A filha entrou na frente para tentar defender a mãe, e esse canalha não teve piedade sequer dessa criança, passando a golpear ela também”, contou o delegado.

ÚLTIMAS PALAVRAS DE MÃE E FILHA

No texto, a filha sobrevivente conta que viu a mãe morrer ao seu lado e que, em suas últimas palavras, a mãe pediu para ela se cuidar e afirmou que a amava.

"Eu vi a minha mãe morrer ao meu lado, lutava para sair de um relacionamento abusivo e vocês não têm noção de como a minha irmãzinha foi guerreira. Morreu por tentar salvar a nossa mãe e dizia: 'eu tô bem, salva a mamãe, irmã, eu amo você'. E vocês não sabem o quanto a minha mãe tentou viver, mesmo toda esfaqueada", relatou.

A jovem também citou as últimas palavras da mãe antes de falecer.

"Se cuida, eu amo vocês. Exatamente nesse momento em que eu vi ela (a mãe) me deixando pra sempre" Filha que perdeu mãe e irmã - Relato em rede social

O CASO

A Gazeta. Michael Prates Garcia, de 31 anos, foi preso em flagrante suspeito de matar a ex-companheira e a filha dela . O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (15), no bairro Filemón Tenório. A informação foi confirmada pelo secretário de Defesa Social do município, Anderson Gouveia, à reportagem de