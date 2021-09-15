Covid-19: Cachoeiro terá mutirão para aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses

Um dos pontos é a Policlínica Bolívar de Abreu, no centro de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Márcia Leal/PMCI

Covid-19 no próximo sábado (18). A ação ocorrerá em três pontos de vacinação: na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde), das 8h às 12h; no Shopping Cachoeiro, das 9h às 15h; e no Perim Center, das 12h às 19h. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , realizará um mutirão de vacinação contra ano próximo sábado (18). A ação ocorrerá em três pontos de vacinação: na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde), das 8h às 12h; no Shopping Cachoeiro, das 9h às 15h; e no Perim Center, das 12h às 19h.

Segundo a prefeitura, o mutirão será direcionado a pessoas de 18 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose; pessoas que estão com a segunda dose atrasada ou por vencer; e pessoas de 60 anos ou mais que devem receber a terceira dose — desde que tenham tomado as duas doses ou a vacina de dose única há mais de cinco meses.

No caso das pessoas que precisam tomar a segunda dose, poderão se vacinar quem recebeu a vacina Astrazeneca há mais de 70 dias (10 semanas); a Pfizer há mais de 56 dias (8 semanas); e a Coronavac há mais de 28 dias (4 semanas).