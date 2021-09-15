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No sábado (18)

Covid-19: Cachoeiro terá mutirão para aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses

Ação ocorrerá em três pontos de vacinação: na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, das 8h às 12h; Shopping Cachoeiro, das 9h às 15h; e Perim Center, das 12h às 19h

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 15:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2021 às 15:16
Policlínica Bolívar de Abreu, no centro de Cachoeiro de Itapemirim
Um dos pontos é a Policlínica Bolívar de Abreu, no centro de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Márcia Leal/PMCI
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, realizará um mutirão de vacinação contra a Covid-19 no próximo sábado (18). A ação ocorrerá em três pontos de vacinação: na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde), das 8h às 12h; no Shopping Cachoeiro, das 9h às 15h; e no Perim Center, das 12h às 19h.
Segundo a prefeitura, o mutirão será direcionado a pessoas de 18 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose; pessoas que estão com a segunda dose atrasada ou por vencer; e pessoas de 60 anos ou mais que devem receber a terceira dose — desde que tenham tomado as duas doses ou a vacina de dose única há mais de cinco meses.
No caso das pessoas que precisam tomar a segunda dose, poderão se vacinar quem recebeu a vacina Astrazeneca há mais de 70 dias (10 semanas); a Pfizer há mais de 56 dias (8 semanas); e a Coronavac há mais de 28 dias (4 semanas).
Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identidade, cartão de vacinas e CPF ou cartão do SUS. “Estamos em um estágio bem avançado da campanha, com mais de 200 mil doses aplicadas, mas a maior parte da população ainda não está com o esquema vacinal completo. Por isso, mutirões como o que vamos realizar nos ajudam a agilizar ainda mais a imunização”, destaca o secretário Municipal de Saúde, Alex Wingler.

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