Covid-19: Vitória abre vagas para vacinação de adolescentes nesta quarta (15)

A Prefeitura de Vitória abre, a partir das 14h desta quarta-feira (15), agendamento para vacinação dos adolescentes de 15 a 17 anos, sem comorbidades. Ao todo, serão disponibilizadas 2.600 doses.
A imunização ocorre nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17) no Maanaim Vitória.
A capital também irá realizar a imunização dos adolescentes de 12 a 17 anos, com comorbidades, deficiências permanentes, privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes. A partir das 12h desta quarta (15), a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) disponibiliza 900 doses para esse público.
A vacinação acontece nesta quinta (16) e sexta (17) na Igreja Batista, em Jardim da Penha.
Os jovens devem apresentar, no momento da vacinação, documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou CNS).
ADOLESCENTES COM CONDIÇÕES ESPECIAIS NECESSITAM APRESENTAR
- Laudo médico indicando a comorbidade ou a condição existente;
- Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento;
- Laudo emitido por nutricionista, no caso da obesidade mórbida;
- Cartão de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência permanente;
- Documentos comprobatórios de atendimento da pessoa com deficiência permanente em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência;
- Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência que indique se tratar de pessoa com deficiência permanente.
A data do documento comprobatório deverá ser de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes, e 90 dias para condições adquiridas e transitórias - como gestantes, puérperas e lactantes. Os serviços de vacinação deverão reter a cópia.
COMORBIDADES
- Diabetes mellitus;
- Pneumopatias crônicas graves;
- Hipertensão arterial;
- Insuficiência cardíaca (IC);
- Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar;
- Cardiopatia hipertensiva;
- Síndromes coronarianas;
- Valvopatias;
- Miocardiopatias e pericardiopatias;
- Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas;
- Arritmias cardíacas;
- Cardiopatias congênitas no adulto;
- Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados;
- Doença neurológica crônica;
- Doença renal crônica;
- Imunossuprimidos;
- Hemoglobinopatias graves;
- Obesidade mórbida;
- Síndrome de down;
- Cirrose hepática.
DOSE DE REFORÇO
Vitória também oferece, a partir das 12h, agendamento para aplicação da dose de reforço em pessoas com 60 anos ou mais, que receberam a última dose até o dia 19 de abril - independente do imunizante aplicado. Para este público, serão destinadas 2.800 doses.
A vacinação acontece na quinta-feira (16) no ginásio da UniSales e Igreja Batista, em Jardim da Penha, sexta-feira (17), no ginásio da UniSales, e sábado (18), na Unidade de Saúde de Jardim Camburi.
A marcação da aplicação, dos diferentes públicos, pode ser feita através do site agendamento.vitoria.es.gov.br ou do aplicativo Vitória Online.