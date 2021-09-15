Covid-19: Vitória abre vagas para vacinação de adolescentes nesta quarta (15)

Aplicação da vacina contra Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

adolescentes de 15 a 17 anos, sem comorbidades. Ao todo, serão disponibilizadas 2.600 doses. Prefeitura de Vitória abre, a partir das 14h desta quarta-feira (15), agendamento para vacinação dos. Ao todo, serão disponibilizadas

A imunização ocorre nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17) no Maanaim Vitória.

A capital também irá realizar a imunização dos adolescentes de 12 a 17 anos, com comorbidades, deficiências permanentes, privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes. A partir das 12h desta quarta (15), a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) disponibiliza 900 doses para esse público.

A vacinação acontece nesta quinta (16) e sexta (17) na Igreja Batista, em Jardim da Penha.

Os jovens devem apresentar, no momento da vacinação, documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou CNS).

ADOLESCENTES COM CONDIÇÕES ESPECIAIS NECESSITAM APRESENTAR

Laudo médico indicando a comorbidade ou a condição existente;

Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento;

Laudo emitido por nutricionista, no caso da obesidade mórbida;

Cartão de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência permanente;

Documentos comprobatórios de atendimento da pessoa com deficiência permanente em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência;

Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência que indique se tratar de pessoa com deficiência permanente.



A data do documento comprobatório deverá ser de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes, e 90 dias para condições adquiridas e transitórias - como gestantes, puérperas e lactantes. Os serviços de vacinação deverão reter a cópia.

COMORBIDADES

Diabetes mellitus;

Pneumopatias crônicas graves;



Hipertensão arterial;



Insuficiência cardíaca (IC);



Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar;



Cardiopatia hipertensiva;



Síndromes coronarianas;



Valvopatias;



Miocardiopatias e pericardiopatias;



Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas;



Arritmias cardíacas;



Cardiopatias congênitas no adulto;



Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados;



Doença neurológica crônica;



Doença renal crônica;



Imunossuprimidos;



Hemoglobinopatias graves;



Obesidade mórbida;



Síndrome de down;



Cirrose hepática.



DOSE DE REFORÇO

Vitória também oferece, a partir das 12h, agendamento para aplicação da dose de reforço em pessoas com 60 anos ou mais, que receberam a última dose até o dia 19 de abril - independente do imunizante aplicado. Para este público, serão destinadas 2.800 doses.

A vacinação acontece na quinta-feira (16) no ginásio da UniSales e Igreja Batista, em Jardim da Penha, sexta-feira (17), no ginásio da UniSales, e sábado (18), na Unidade de Saúde de Jardim Camburi.