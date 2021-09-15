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Imunização

Covid-19: Vitória abre vagas para vacinação de adolescentes nesta quarta (15)

Ao todo, serão disponibilizadas 3.500 doses para adolescentes, com e sem comorbidades. Além disso, terão 2.800 doses de reforço para pessoas com 60 anos ou mais

Publicado em 

15 set 2021 às 12:04

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 12:04

Vacina Astrazeneca
Aplicação da vacina contra Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vitória abre, a partir das 14h desta quarta-feira (15), agendamento para vacinação dos adolescentes de 15 a 17 anos, sem comorbidades. Ao todo, serão disponibilizadas 2.600 doses.
A imunização ocorre nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17) no Maanaim Vitória.
A capital também irá realizar a imunização dos adolescentes de 12 a 17 anos, com comorbidades, deficiências permanentes, privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes. A partir das 12h desta quarta (15), a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) disponibiliza 900 doses para esse público.
A vacinação acontece nesta quinta (16) e sexta (17) na Igreja Batista, em Jardim da Penha.
Os jovens devem apresentar, no momento da vacinação, documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou CNS).

ADOLESCENTES COM CONDIÇÕES ESPECIAIS NECESSITAM APRESENTAR

  • Laudo médico indicando a comorbidade ou a condição existente;
  • Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento;
  • Laudo emitido por nutricionista, no caso da obesidade mórbida;
  • Cartão de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência permanente;
  • Documentos comprobatórios de atendimento da pessoa com deficiência permanente em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência;
  • Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência que indique se tratar de pessoa com deficiência permanente.
A data do documento comprobatório deverá ser de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes, e 90 dias para condições adquiridas e transitórias - como gestantes, puérperas e lactantes. Os serviços de vacinação deverão reter a cópia.

COMORBIDADES

  • Diabetes mellitus;
  • Pneumopatias crônicas graves;
  • Hipertensão arterial;
  • Insuficiência cardíaca (IC);
  • Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar;
  • Cardiopatia hipertensiva;
  • Síndromes coronarianas;
  • Valvopatias;
  • Miocardiopatias e pericardiopatias;
  • Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas;
  • Arritmias cardíacas;
  • Cardiopatias congênitas no adulto;
  • Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados;
  • Doença neurológica crônica;
  • Doença renal crônica;
  • Imunossuprimidos;
  • Hemoglobinopatias graves;
  • Obesidade mórbida;
  • Síndrome de down;
  • Cirrose hepática.

DOSE DE REFORÇO

Vitória também oferece, a partir das 12h, agendamento para aplicação da dose de reforço em pessoas com 60 anos ou mais, que receberam a última dose até o dia 19 de abril - independente do imunizante aplicado. Para este público, serão destinadas 2.800 doses.
A vacinação acontece na quinta-feira (16) no ginásio da UniSales e Igreja Batista, em Jardim da Penha, sexta-feira (17), no ginásio da UniSales, e sábado (18), na Unidade de Saúde de Jardim Camburi.
A marcação da aplicação, dos diferentes públicos, pode ser feita através do site agendamento.vitoria.es.gov.br ou do aplicativo Vitória Online.

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