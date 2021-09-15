Covid-19: Vila Velha abre agendamento para adolescentes nesta quarta (15)

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Saúde, inicia o processo de imunização de novo grupo prioritário após publicação das Resoluções Estaduais CIB 171 e 172/2021. Com isso, estão aptos a receber a vacina contra o coronavírus adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e de 15 a 17 anos sem comorbidades. Além disso, estarão disponíveis vagas para a terceira dose de idosos acima de 60 anos, que completaram o ciclo vacinal (receberam as duas doses da vacina independente do imunizante) há cinco meses.
O agendamento ocorre no site da prefeitura a partir das 14h desta quarta-feira (15).
Além dos adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, também serão imunizados aqueles com deficiências permanentes, privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes.
COMPROVAÇÃO
No momento da aplicação da vacina, é necessário que os adolescentes apresentem documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou CNS).
ADOLESCENTES COM CONDIÇÕES ESPECIAIS DEVEM MOSTRAR
- Laudo médico indicando a comorbidade ou a condição existente;
- Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento;
- Laudo emitido por nutricionista, no caso da obesidade mórbida;
- Cartão de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência permanente;
- Documentos comprobatórios de atendimento da pessoa com deficiência permanente em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência;
- Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência que indique se tratar de pessoa com deficiência permanente.
Para conferir a descrição das comorbidades, clique aqui.
TOTAL DE VAGAS
Serão disponibilizadas 2 mil vagas para os adolescentes e 1.600 vagas para a dose de reforço de idosos acima de 60 anos.