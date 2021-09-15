Vitória vacina contra sarampo trabalhadores que recebem turistas

A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) vai intensificar, a partir desta semana, a busca ativa por pessoas que ainda não se vacinaram contra o sarampo, principalmente trabalhadores que atuam no aeroporto, na rodoviária e em hotéis que recebem muitos turistas na Capital. O propósito é aumentar a cobertura vacinal contra o sarampo, em Vitória, a fim de impedir que o vírus entre e circule na cidade.