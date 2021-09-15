Vitória vacina contra sarampo trabalhadores que recebem turistas

A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) vai intensificar, a partir desta semana, a busca ativa por pessoas que ainda não se vacinaram contra o sarampo, principalmente trabalhadores que atuam no aeroporto, na rodoviária e em hotéis que recebem muitos turistas na Capital. O propósito é aumentar a cobertura vacinal contra o sarampo, em Vitória, a fim de impedir que o vírus entre e circule na cidade.
A primeira parte da ação começa nesta quarta-feira (15) nos hotéis Nobile Suítes, Ibis e Bristol, localizados nos bairros Camburi e Praia do Canto.
A secretária de Saúde de Vitória, Thaís Cohen, ressalta que essa é uma medida de prevenção para evitar surtos da doença na Capital. "Apesar de o último caso registrado de sarampo em Vitória ter acontecido em 2013 e ter sido um caso importado, estamos atentos aos casos confirmados da doença em estados próximos ao Espírito Santo, como Rio de Janeiro e São Paulo. Por isso nosso trabalho neste momento será proteger aqueles que possam ter contato com o vírus presente em outros locais”, comenta.
DOENÇA
O sarampo é uma doença infecciosa e contagiosa, que pode evoluir com complicações e óbitos, principalmente em crianças desnutridas e menores de um ano. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, através de secreções respiratórias.
VACINAÇÃO
A imunização em Vitória pode ser realizada em 28 unidades de saúde. Confira:
- Andorinhas;
- Ilha das Caieiras;
- Maruípe;
- Praia do Suá;
- República;
- Resistência;
- Santa Luiza;
- Santo André;
- Santo Antônio;
- Vitória/Parque Moscoso;
- Alagoano;
- São Pedro V;
- Bairro da Penha;
- Quadro;
- Grande Vitória;
- Consolação;
- Ilha de Santa Maria;
- Ilha do Príncipe;
- Jabour;
- Jesus de Nazareth;
- Maria Ortiz;
- Santa Martha;
- São Cristóvão;
- Forte São João;
- Jardim Camburi;
- Jardim da Penha;
- Conquista;
- Itararé.
IMUNIZAÇÃO DE ACORDO COM A IDADE
BEBÊS
- 12 meses: vacina tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola);
- 15 meses: vacina tetra viral (2ª dose contra sarampo, caxumba, rubéola e 1ª dose contra varicela).
CRIANÇAS E ADULTOS
- De 1 a 29 anos: duas doses;
- Entre 30 e 59 anos: uma dose.
No município de Vitória, a cobertura vacinal para sarampo é de 67% na faixa etária de um ano.