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Contra proliferação

Vitória vacina contra sarampo trabalhadores que recebem turistas

A primeira parte da ação começa nesta quarta-feira (15) nos hotéis Nobile Suítes, Ibis e Bristol, localizados nos bairros Camburi e Praia do Canto

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 09:41

Publicado em 

15 set 2021 às 09:41
Vacinação contra o sarampo
Vacinação contra o sarampo Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) vai intensificar, a partir desta semana, a busca ativa por pessoas que ainda não se vacinaram contra o sarampo, principalmente trabalhadores que atuam no aeroporto, na rodoviária e em hotéis que recebem muitos turistas na Capital. O propósito é aumentar a cobertura vacinal contra o sarampo, em Vitória, a fim de impedir que o vírus entre e circule na cidade.
A primeira parte da ação começa nesta quarta-feira (15) nos hotéis Nobile Suítes, Ibis e Bristol, localizados nos bairros Camburi e Praia do Canto.
A secretária de Saúde de Vitória, Thaís Cohen, ressalta que essa é uma medida de prevenção para evitar surtos da doença na Capital. "Apesar de o último caso registrado de sarampo em Vitória ter acontecido em 2013 e ter sido um caso importado, estamos atentos aos casos confirmados da doença em estados próximos ao Espírito Santo, como Rio de Janeiro e São Paulo. Por isso nosso trabalho neste momento será proteger aqueles que possam ter contato com o vírus presente em outros locais”, comenta.

DOENÇA

O sarampo é uma doença infecciosa e contagiosa, que pode evoluir com complicações e óbitos, principalmente em crianças desnutridas e menores de um ano. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, através de secreções respiratórias.

VACINAÇÃO

A imunização em Vitória pode ser realizada em 28 unidades de saúde. Confira:
  • Andorinhas;
  • Ilha das Caieiras;
  • Maruípe;
  • Praia do Suá;
  • República;
  • Resistência;
  • Santa Luiza;
  • Santo André;
  • Santo Antônio;
  • Vitória/Parque Moscoso;
  • Alagoano;
  • São Pedro V;
  • Bairro da Penha;
  • Quadro;
  • Grande Vitória;
  • Consolação;
  • Ilha de Santa Maria;
  • Ilha do Príncipe;
  • Jabour;
  • Jesus de Nazareth;
  • Maria Ortiz;
  • Santa Martha;
  • São Cristóvão;
  • Forte São João;
  • Jardim Camburi;
  • Jardim da Penha;
  • Conquista;
  • Itararé.

IMUNIZAÇÃO DE ACORDO COM A IDADE

BEBÊS

  • 12 meses: vacina tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola);
  • 15 meses: vacina tetra viral (2ª dose contra sarampo, caxumba, rubéola e 1ª dose contra varicela).

CRIANÇAS E ADULTOS

  • De 1 a 29 anos: duas doses;
  • Entre 30 e 59 anos: uma dose.
No município de Vitória, a cobertura vacinal para sarampo é de 67% na faixa etária de um ano.

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