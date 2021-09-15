Corpo de homem é encontrado em pasto no interior de Guaçuí

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico", comunicou.

Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte. "A assessoria não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos, essas informações só são passadas com autorização das famílias das vítimas", finaliza a nota.