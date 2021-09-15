Corpo de homem é encontrado em pasto no interior de Guaçuí

O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado em um pasto na localidade de Fazenda das Palmeiras, interior de Guaçuí, Região do Caparaó. A Polícia Militar informou que localizou o homem, por volta 15h40, após denúncias anônimas.
Segundo a Polícia Militar, o corpo estava em pasto, já em estado de decomposição. Após o isolamento do local, os policiais acionaram a perícia técnica da Polícia Civil e o serviço de remoção, que chegou ao local já à noite.
Ainda de acordo com os militares, foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros, pois o local é de difícil acesso para os veículos. A causa da morte não foi identificada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico", comunicou.
Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte. "A assessoria não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos, essas informações só são passadas com autorização das famílias das vítimas", finaliza a nota.