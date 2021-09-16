Homem é preso após matar ex-companheira e a filha dela no ES

Charlene de Lemes Gonçalves e Michael Prates Garcia Crédito: Divulgação / Montagem A Gazeta

A Gazeta. A criança foi tentar proteger a mãe, mas acabou sendo atingida e não resistiu. Um homem de 31 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a ex-companheira e a filha dela em Marataízes , Litoral Sul do Espírito Santo . O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (15), no bairro Filemon Tenório. A informação foi confirmada pelo secretário de Defesa Social do município, Anderson Gouveia, à reportagem de. A criança foi tentar proteger a mãe, mas acabou sendo atingida e não resistiu.

Segundo Gouveia, Michael Prates Garcia matou a ex-companheira Charlene de Lemes Gonçalves, de 40 anos, e a filha dela, Ysaquiely Junia Gonçalves de Araújo, de 11 anos, com uma faca.

Ainda de acordo com o secretário, o homem foi preso em flagrante pela Guarda Municipal de Marataízes, levado para a 7ª Delegacia Regional de Itapemirim e encaminhado ao sistema penitenciário.

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HISTÓRICO DE CRIMES

O delegado de plantão em Itapemirim, Edson Lopes Junior, contou que o ex companheiro da vítima tinha passagens por tráfico e homicídio. Michael Prates Garcia também era usuário de drogas.

“O que se apurou até agora era que essa família era de Cachoeiro de Itapemirim. Eles estavam separados há 5 meses. Na noite de ontem, ele foi até a casa da vítima, pulou o muro com uma faca de 40 centímetros de lâmina, com a intenção clara e evidente de ceifar a vida da vítima. A filha entrou na frente para tentar defender a mãe, e esse canalha não teve piedade sequer dessa criança, passando a golpear ela também”, contou o delegado.

Ainda de acordo com Lopes, a investigação teve a informação de que a família era ameaçada, mas não havia pedido uma medida protetiva. “O homem era usuário e isso pode ter potencializado o crime. Acredito que tenha percebido o tamanho da canalhice que ele fez após todo esse ato, que foi presenciado por uma familiar da vítima. Após fugir, ele deixou a faca nas proximidades do fato, tentou se cortar e se dopou. Ele chegou aqui em um estado que não foi possível interrogá-lo como com as perguntas que gostaríamos de fazer”, revelou Edson Lopes.

O preso seria encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

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CRIANÇA TENTOU PROTEGER A MÃE

Segundo o Secretário de Defesa Social, Michael já ameaçava Charlene desde e a separação, mas ela não solicitou medida protetiva. Na noite desta quarta-feira (15), o homem foi até a residência onde Charlene morava com as duas filhas.

De acordo as investigações, quando Michael chegou, portando uma faca, foi imediatamente atacar a companheira. A menina de 11 anos tentou impedir, foi atingida por um golpe e, logo em seguida, Michael matou Charlene a facadas.